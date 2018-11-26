В ДНР заявляют об усилении украинских группировок после конфликта в Керченском проливе

Об усилении группировки украинских войск по всей линии соприкосновения заявил 26 ноября начальник пресс-службы управления милиции Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

«Отдано указание командирам украинских оперативно-тактических групп «Восток» и «Север» об усилении переднего края обороны путем привлечения к этому сил, задействованных в охране складов с имуществом и боеприпасами», — цитирует его «Донецкое агентство новостей».

Власти ДНР прогнозируют, что военное положение на Украине принесет много проблем Донбассу. По мнению депутата Народного Совета ДНР, секретаря комитета парламента по безопасности и обороне Александра Куренкова, «случаи с изъятием автотранспорта на КПП, вымогательством и шантажом увеличатся».

Не исключен и рост количества обстрелов в Донбассе.

«На кону украинское президентское кресло (президентские выборы пройдут в стране в 2019 году. – Прим. ред.). СМИ Порошенко предстоит большая работа по оправданию того насилия над народом и государством в целом, которое наступит после введения военного положения», — отметил депутат.

Напомним, 26 ноября президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о начале действия решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении военного положения. Оно будет действовать 60 суток. Правда, указ главы государства должна утвердить еще и Верховная рада — голосование по этому вопросу намечено на 17.00.