В ДНР заявляют об усилении украинских группировок после конфликта в Керченском проливе
Об усилении группировки украинских войск по всей линии соприкосновения заявил 26 ноября начальник пресс-службы управления милиции Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
«Отдано указание командирам украинских оперативно-тактических групп «Восток» и «Север» об усилении переднего края обороны путем привлечения к этому сил, задействованных в охране складов с имуществом и боеприпасами», — цитирует его «Донецкое агентство новостей».
Власти ДНР прогнозируют, что военное положение на Украине принесет много проблем Донбассу. По мнению депутата Народного Совета ДНР, секретаря комитета парламента по безопасности и обороне Александра Куренкова, «случаи с изъятием автотранспорта на КПП, вымогательством и шантажом увеличатся».
Не исключен и рост количества обстрелов в Донбассе.
«На кону украинское президентское кресло (президентские выборы пройдут в стране в 2019 году. – Прим. ред.). СМИ Порошенко предстоит большая работа по оправданию того насилия над народом и государством в целом, которое наступит после введения военного положения», — отметил депутат.
Напомним, 26 ноября президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о начале действия решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении военного положения. Оно будет действовать 60 суток. Правда, указ главы государства должна утвердить еще и Верховная рада — голосование по этому вопросу намечено на 17.00.
Справка:
Военное положение — это особый правовой режим, который вводится на Украине или в отдельных ее местностях законом «О правовом режиме военного положения». Он предусматривает предоставление органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям практически ничем не ограниченных полномочий.
Накануне Федеральная служба безопасности сообщила, что корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились неподалеку от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о троих раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы).
После инцидента президент Украины Петр Порошенко и Совет национальной безопасности и обороны высказались в пользу введения военного положения в стране.