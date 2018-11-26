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Бизнес
26.11.2018 17:24
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На Кировском заводе займутся газовыми «улитками» без санкций

При поддержке немецких партнеров в Петербурге создадут производство компрессоров для нефтегазовой промышленности. Санкций не боятся — государство вроде ни при чем.

На Кировском заводе займутся газовыми «улитками» без санкций

/pixabay.com/

О создании новой производственной площадки «Фонтанке» сообщил Харальд Дани, менеджер по спецпроектам немецкого концерна Atlas Copco Energas GmbH (один из крупнейших в мире изготовителей оборудования для нефтегазовой промышленности). Новое производство появится на базе ООО «Кировский завод Газовые технологии» (КЗГТ), первый этап проекта включает создание корпусов для компрессоров. Третьим партнером выступает концерн LEWA GmbH (специализируется на изготовлении промышленных компрессоров, в том числе для установок по сжижению природного газа).  

По словам директора проекта LEWA GmbH Ханс-Йорга Линке, изготовленное компрессорное и криогенное оборудование будет поставляться российским нефтегазовым компаниям, работающим в малом и среднем секторе СПГ (производительностью до 1 миллиона тонн в год), а также экспортироваться. 

Некоторые подробности раскрыл главный инженер КЗГТ Игорь Мархайчук. По его словам, речь идет об очень близкой перспективе – все начнется с производства корпусов для газовых компрессоров широкого профиля.

«Мы начнем изготавливать корпуса для многофункциональных центробежных компрессоров, доступных для использования в разных сферах газовой и нефтяной промышленности. В таких корпусах происходит завихрение природного газа и доведение его давления до необходимого при дальнейшем использовании как в магистральных трубопроводах, так и на установках по сжижению и компримированию (повышению давления) природного газа», – говорит он. 


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Игорь Мархайчук ожидает первую «улитку» – так в профессиональной среде называют корпуса для газовых компрессоров, размер каждого из которых составляет до 4 кубометров, – уже в 2019 году. Планируется, что она поступит из литейного производства в механический цех, ее обработают, оснастят дополнительным оборудованием, после чего отправят на завод Atlas Copco в Кёльн. Там «улитку» установят в компрессор, протестируют, после чего компрессор целиком отправят обратно в Петербург, а оттуда конечному покупателю. У того должен быть соответствующий договор с ООО «Кировский завод Газовые технологии». 

Предполагается, что КЗГТ станет выпускать по 50 – 60 полностью подготовленных для установки в компрессоры корпусов в год и поставлять их предприятиям в России и в странах – участницах Таможенного союза. Это будет первое в Петербурге производство такого рода, решение о его создании декларировали 25 мая 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме. От лица городского правительства международное соглашение подписал тогдашний губернатор Георгий Полтавченко. Документ предусматривал два проекта — помимо производства оборудования, это и завод непосредственно по сжижению природного газа. 

Atlas Copco Energas GmbH и LEWA GmbH планируют завершить оба проекта к 2025 году. 

Объем инвестиций в эти проекты составит до 5 миллиардов рублей. 

Генеральный директор КЗГТ Владимир Коробейников обратил внимание «Фонтанки»: «В свете международных санкций для немецких партнеров очень важным было то обстоятельство, что у группы «Кировский завод» нет государственных владельцев». 

Не только СПГ

Самое сложное на начальном этапе создания производства корпусов для компрессоров – найти предприятие, которое будет отливать их. 

«Немецкие коллеги чрезвычайно трепетно относятся к четкому соблюдению технических требований по физическим и химическим свойствам отлитых корпусов, поэтому сегодня я не могу с уверенностью сказать, что собственно литье окажется на Кировском заводе и вообще в Петербурге, – говорит Игорь Мархайчук. – Наряду с Кировским заводом прорабатывается возможность производства литья и на других предприятиях как Санкт-Петербурга, так и Урала. Отливать корпуса будет тот завод, который сможет дать гарантию абсолютного соответствия требований немецких коллег к конечному продукту. 

По словам главного инженера КЗГТ, в данном случае никто даже пытаться не будет сэкономить на логистике в ущерб качеству будущих «улиток», потому что такой подход загубит проект в зародыше. Более того, найти партнера-литейщика руководители КЗГТ планируют в течение 1-го квартала 2019 года. 

В 450-м цехе Кировского завода определен участок для механической обработки и сборки поставленных из литейного производства корпусов. Там должен быть сформирован целый комплекс оборудования, конечным продуктом которого станут полностью готовые для установки на компрессоры «улитки» с масляной системой и трубной обвязкой. 

После тестирования на заводе Atlas Copco в Кёльне и возврата уже полностью готовых компрессоров обратно в Петербург КЗГТ собирается их сертифицировать, доставлять на объекты к заказчикам, устанавливать там, производить пуско-наладочные работы, осуществлять техническое и гарантийное обслуживание. 

Финансовые планы по развитию будущего производства сейчас таковы: КЗГТ будет заключать договоры на поставки компрессоров с покупателями и изготавливать их, при необходимости вкладывая собственные средства или привлекая банковские кредиты. 

На предприятии полагают, что проблем с клиентами быть не должно, тем более что начатый проект несколько отличается от первоначально заявленного. Сначала предполагалось создание на территории группы «Кировский завод» локализации производства оборудования только для установок по сжижению природного газа. Теперь речь идет о создании корпусов для многофункциональных компрессоров, которые в зависимости от конкретных потребностей смогут сжимать газ до давления, необходимого как для установок по сжижению, так и для его транспортировки по магистралям, то есть для добывающей и нефтехимической промышленности.  

Предполагается, что в случае получения всех необходимых согласований на реализацию проекта строительства завода по сжижению природного газа на территории Кировского завода два первых компрессора будут поставлены именно туда.

Логистику производства «улиток» облегчает тот факт, что у группы «Кировский завод» имеются собственный причал в петербургском порту и собственная железнодорожная ветка. 

«Еще после распада СССР в Ленсовете обсуждалась целесообразность локализации в нашем городе производства оборудования для нефтегазодобычи и транспортировки нефти и газа – ведь большая часть такого оборудования в Союзе локализовывалась в Азербайджане, который стал иностранным государством», – напоминает директор аналитического центра «Дорн» Андрей Карпов.

Ведущий эксперт российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что самая перспективная составляющая производства, о котором заявили на петербургском Кировском заводе, – это производство оборудования для установок СПГ.  «У нас эта отрасль промышленности лишь зарождается. О создании производств оборудования для заводов по сжижению природного газа заявили пока НОВОТЭК и «Криогаз». Между тем планы по использованию СПГ в России грандиозны – это и повседневное газомоторное топливо, и проекты автономной газификации удаленных районов, и, наконец, планы по переводу всех кораблей Северного морского пути на сжиженный природный газ. Так что, если в Петербурге проект пойдет, проблем с клиентами у них не будет, это точно». 

Лев Годованник, «Фонтанка.ру»

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