Куда отправиться за новогодним настроением?

Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»

Куда отправиться с семьей за яркими впечатлениями и прекрасным настроением? Конечно же, в ТРК «Питер Радуга», где 1 декабря состоится торжественное открытие волшебного и чарующего «Города тысячи чудес»! (0+).

Масштабные сверкающие декорации, шумная ярмарка эксклюзивных новогодних подарков, театрализованные представления, парад свиты Деда Мороза и еще тысячи чудес ждут вас в ТРК «Питер Радуга». Ах, как бьётся сердце в преддверии чуда!

Убедитесь лично: Новогодняя ярмарка в этом году хороша, как никогда! ТРК «Питер Радуга» с особым вниманием подошел к оформлению ярмарки: сказочные иллюминирующие домики и сверкающие новогодние украшения сразят вас своим разнообразием и подарят мириады ярких эмоций! Отсюда вы точно не уйдете с пустыми руками или голодным.

В честь открытия «Города тысячи чудес» 1 декабря с 18:00 всех гостей ТРК закружит шумный карнавал – торжественное шествие гигантских ходулистов и новогодних героев во главе со всеми любимым Дедом Морозом.

Звездной гостьей открытия «Города тысячи чудес» станет известная блоггер и писательница Соня Некс. С 16 часов в центральном атриуме ТРК у всех посетителей Комплекса будет возможность получить автограф, сделать селфи на память и задать любые вопросы прекрасной Соне.

Не останутся без внимания и самые юные гости ТРК «Питер Радуга». Специально для них 1 декабря с 11:00 до 12:00 пройдет спектакль о ведьмочке-тинейджере, которая любит подшучивать и колдовать, но неизменно попадает в запутанные истории. Герои спектакля «Баба-Яга наоборот» ждут гостей в творческом пространстве «Бебиландия».

И самым грандиозным событием этой зимы в ТРК «Питер Радуга» станет незабываемое инновационное театрализованное светомузыкальное шоу, аналогов которому еще не было реализовано ни в одном торгово-развлекательном комплексе России. Шоу будет проходить ежедневно, с 21 декабря по 6 января, сбор гостей начинается в 21 час.

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