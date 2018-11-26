В Хакасии прекращено уголовное дело об экстремизме за пост во «ВКонтакте». За четыре месяца «потерялся» состав преступления

Управление ФСБ по Хакасии прекратило уголовное преследование защитницы коренных народов Лидии Баиновой за отсутствием состава преступления. Следователям не удалось установить экстремистский мотив в её посте, размещённом во «ВКонтакте». У активистки есть право на реабилитацию. Об этом 26 ноября сообщается в телеграм-канале Международной правозащитной организации «Агора».

Уголовное дело в отношении жительницы Абакана было возбуждено летом 2018 года. Местное управление ФСБ заподозрило женщину в публичных призывах к экстремистской деятельности, которые она якобы делала через свою страницу «ВКонтакте».

«Баинова <…>, реализуя свой преступный умысел, используя ноутбук марки Asus, имеющий возможность выхода в Интернет <…>, с целью призыва неограниченного круга лиц к осуществлению насильственных действий в отношении представителей русского этноса, проживающих на территории РФ, <…> разместила публичное обращение, довольно объемный пост к неопределенному кругу лиц, являющихся пользователями «ВКонтакте», где были строчки следующего содержания: «В такие минуты хочется устроить революцию и переворот! Вернуть власть, землю нашему народу! Отвоевать!» — говорится в постановлении о возбуждении дела.

Позднее Лидию Баинову поставили на учет в Росфинмониторинг: внесли в так называемый список экстремистов и заблокировали счета в банке.

Запись была посвящена притеснению коренных жителей Хакасии. Баинова опубликовала пост после того, как в одном из абаканских заведений в игровой комнате дети заявили, что туда могут входить только русские. Сама женщина свою вину не признала и предположила, что уголовное дело возбудили не за пост, а за её активистскую деятельность. Изначально обвинение строилось лишь на экспертной оценке поста лингвистом.