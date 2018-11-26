ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию еще одного банка

ГК «Эталон»

АО «Газпромбанк» аккредитовал корпуса 7.1 и 7.3 жилого комплекса комфорт-класса «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А.

Газпромбанк выдает ипотечный кредит на срок от 1 года до 30 лет, сумма кредита – от 500 тысяч рублей до 60 млн рублей (при приобретении недвижимости, расположенной в Москве и Санкт-Петербурге). Процентная ставка при условии страхования жизни составит 9,5%, при отсутствии страхования жизни – 10,5% (+ 0,3 п.п. для всех заемщиков за исключением зарплатных клиентов Банка ГПБ (АО) или приобретающих объект недвижимости у компании – партнера Банка / крупнейших застройщиков и агентств недвижимости — партнеров Банка ГПБ (АО);+1,0 п.п. в случае отсутствия обеспечения обязательств в виде страхования (в добровольном порядке) риска смерти заемщика или утраты заемщиком трудоспособности/ риска несчастного случая (полис/ договор страхования не представлен). Минимальный первоначальный взнос: 10% при приобретении квартиры; 20% при приобретении таунхауса, нежилого помещения (апартаментов). Подробнее об условиях кредитования можно узнать в офисах продаж застройщика или в Газпромбанке.

ЖК «Охта Хаус» строится по кирпично-монолитной технологии с применением навесных вентилируемых фасадов. Новый жилой комплекс общей площадью 138 тыс. кв. м будет состоять из трех 22-этажных и одного 20-этажного корпуса. В ЖК «Охта Хаус» представлены 1 683 квартиры с широкими комнатами и планировками европейского уровня. Покупателям доступны квартиры разного метража: от студий до трехкомнатных.

В комплексе будет реализована автоматизированная система управления и диспетчеризации здания, позволяющая поддерживать комфортные климатические условия и предупреждать аварийные ситуации. Скоростные бесшумные лифты, собственная диспетчерская служба, удобные колясочные – все эти опции создадут дополнительный комфорт для жителей комплекса.

На территории «Охта Хаус» будут оборудованы детские и спортивные площадки. Живописное окружение проекта – парки, скверы и набережную реки Охты – дополнят декоративное озеленение и зоны отдыха, что предоставит будущим жителям возможность для активного досуга и прогулок на свежем воздухе. На первых этажах комплекса расположатся магазины, аптеки, салоны красоты, банки и пекарни. Завершение строительства жилых корпусов запланировано на I квартал 2021 года.

АО «Банк ГПБ» лицензия Центрального банка №354 от 29.12.2014г.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Охта Хаус» – застройщик АО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/okhta-khaus/