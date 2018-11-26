Вы в поисках оригинального подарка на Новый год?

Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»

Если вы хотите отыскать самые оригинальные подарки для друзей и близких или просто провести время с семьей в прекрасной атмосфере чудес и волшебства, для вас с 1 декабря по 6 января открывает свои двери «Город тысячи чудес» в ТРК «Питер Радуга», где в центральном атриуме расположилась сверкающая, шумная Новогодняя ярмарка (0+).

Красивейшие декорации, сказочные домики с прилавками, иллюминирующая красавица новогодняя елка и чарующий аромат мандаринов ожидают всех гостей комплекса. Концептуальный подход к выбору производителей и обязательное условие уникальности товаров в этом году позволили создать неповторимый ассортимент продукции. Эксклюзивные сувениры, изделия народного промысла, шоколад на любой вкус, праздничные украшения ручной работы, гастрономические изыски – все, чтобы ваши новогодние подарки стали самыми запоминающимися! Еще одной особенностью Новогодней ярмарки «Города тысячи чудес» в ТРК «Питер Радуга» станет приятный сюрприз от Администрации комплекса – фирменная бесплатная упаковка подарков.

Весь день 1 декабря будут проходить спектакли, шоу и торжественные шествия в честь долгожданного открытия «Города тысячи чудес» и Новогодней ярмарки «Города тысячи чудес». С 18:00 всех гостей ТРК закружит шумный карнавал во главе с главным персонажем Нового года – Дедом Морозом. Звездной гостьей торжественного открытия станет блоггер и писательница Соня Некс с презентацией своей книги «Видишь цель – беги к ней». Увидеться и поговорить с прекрасной Соней гости ТРК смогут с 16 часов в центральном атриуме. Специально для самых маленьких гостей Комплекса 1 декабря с 11:00 до 12:00 пройдет спектакль об очаровательной и забавной ведьмочке-тинейджере, неизменно попадающей в самые запутанные истории. Герои спектакля «Баба-Яга наоборот» будут ждать гостей в творческом пространстве для детей «Бебиландия».

Все подробности на сайте ТРК «Питер Радуга» и в социальных сетях.