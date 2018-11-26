Пулковская таможня: Проверки книг в целях «госбезопасности» законны. Печатные издания могут причинить вред политическим интересам ЕАЭС

Пулковская таможня ответила «Фонтанке» о законности задержания на границе посылок с иностранной литературой после того, как 20 ноября нам стало известно о претензиях к книге Маши Гессен «Будущее – это история: как тоталитаризм вернулся в Россию». В ответе за подписью начальника Пулковской таможни генерал-майора Андрея Ровчака законность проверок почтовых отправлений объясняется требованиями Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС, Международная организация по обеспечению свободного движения товаров между Россией, Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией – прим.ред.).

«Правом ЕАЭС установлены запреты и ограничения на ввоз отдельных категорий товаров на таможенную территорию ЕАЭС, – сообщает начальник Пулковской таможни, и уточняет, что решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года в перечнях товаров, запрещённых к ввозу, есть и книги. – Печатные издания, содержащие информацию, которая может причинить вред политическим или экономическим интересам государств-членов ЕАЭС, их государственной безопасности, здоровью и нравственности граждан».

Когда и чьим решением книга Маши Гессен про тоталитаризм в России была запрещена к ввозу на территорию Евразийского экономического союза, начальник Пулковской таможни не пояснил. Вместе с тем, генерал-майор таможенной службы отметил, что в случае с этой книгой, где рассказывается, «какие события происходили в России после распада СССР», таможенный инспектор «направил запрос в связи с необходимостью подтверждения соблюдения установленных правом ЕАЭС запретов». Кому этот запрос был направлен и как долго может длиться разбирательство, господин Ровчак не уточнил.

Покупатель застрявшей на таможне книги, петербургский адвокат Сергей Голубок, сообщил «Фонтанке», что книгу ему так и не выдали, и когда это может произойти, он до сих пор не знает.

«Мне никто ничего не отдавал и не объяснял. Оказывается, теперь есть «право ЕАЭС». Это достаточно смешно. Оно, правда, действует как-то эпизодически. Это не право ЕАЭС, а произвол ЕАЭС, так как правовые нормы не соответствуют критериям формальной определённости. В принципе, они подтвердили захват книжки. И теперь пытаются перевести стрелки на почтовую службу, которая у меня по требованию таможни просила писать объяснительные о безопасности книги», – сказал Сергей Голубок.

В то же время у сотрудников Домодедовской таможни в Москве претензий к книге, которую вторую неделю изучают их коллеги в Пулково, не возникает. В минувшую пятницу о том, что точно такая же книга, купленная в том же американском онлайн-магазине, дошла из США целой и невредимой буквально за несколько дней, «Фонтанке» сообщал специалист по международному праву Глеб Богуш.

Сама автор книги Маша Гессен в комментарии «Фонтанке» называла происходящее «и цензурой, и глупостью».

«Тезисы обсуждаемой книги подтверждаются всей этой историей. Книга, собственно, о том, как восстанавливаются привычки тоталитарного общества – во многих случаях как будто спонтанно, без приказа сверху», – отметила госпожа Гессен.