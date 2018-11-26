В Киеве проходит митинг за расторжение отношений с Россией. Здание Рады окутано дымом от файеров
На Украине радикальная националистическая организация, активисты которой могут быть причастны к нападению на российскую дипмиссию в Харькове, требуют разорвать договор о сотрудничестве при использовании Азовского моря и Керченского пролива, а также прекратить отношения с Россией.
«Национальный корпус» начал акцию протеста у здания администрации президента Украины в Киеве утром 26 ноября, после чего активисты двинулись к Верховной Раде. Об этом сообщается на их странице в «Фейсбуке».
«Мы должны собраться у здания Верховной Рады, где в 16.00 (17.00 по Москве) начнется внеочередное заседание, на котором будет рассматриваться вопрос о военном положении», – заявляют демонстранты. Сейчас, по данным самих митингующих, на площади Конституции собралось несколько сотен человек. Они зажгли файеры и развернули транспаранты с требованиями прекращения дипломатических отношений с Россией.
Ранее люди с символикой «Национального корпуса» были замечены во время нападения на здание российской дипмиссии в Харькове. Кроме того, акции протеста провели в Киеве и Одессе.
Справка:
Накануне Федеральная служба безопасности сообщила, что корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились неподалеку от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о троих раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы).
После инцидента президент Украины Петр Порошенко и Совет национальной безопасности и обороны высказались в пользу введения военного положения в стране на 60 суток. Окончательное решение будет принято на заседании украинской Рады.