Порошенко подписал Указ о введении военного положения на Украине на 60 дней. Теперь осталось проголосовать Раде

Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о начале действия решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении военного положения. Документ опубликован на официальном сайте главы государства 26 ноября.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 года "Относительно чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введения военного положения в Украине», – говорится в тексте указа.

Военное положение указом введено на 60 суток. Отметим, указ президента теперь должна утвердить Верховная Рада — голосование по этому вопросу намечено на 17.00.