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Авто
Публикуется на правах рекламы
28.11.2018 11:28
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В Выборге состоялось торжественное открытие ЕвроАвто

В Выборге состоялось торжественное открытие ЕвроАвто

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9 ноября в честь открытия многофункционального центра ЕвроАвто в Выборге компания организовала горожанам и их семьям настоящий праздник: с призами, конкурсами, танцами и интересной развлекательной программой.

В рамках мероприятия состоялась торжественная церемония награждения победителей двух конкурсов: в соцсети мы разыграли бесплатный шиномонтаж, а на самом празднике один из жителей Выборга получил сертификат на бесплатное годовое обслуживание.

Посетителей новой точки ждала интересная развлекательная программа: праздничный концерт, конкурсы, викторины, экскурсия по СТО, соревнования между гостями по замене дисков и колодок Metaco* и, конечно, праздничный торт. 

Кстати, для детей компания подготовила специальную программу с мастер-классами и играми. Каждый получил заряд веселья и праздничного настроения.

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Что представляет собой новый центр ЕвроАвто? 

Итак, это магазин автозапчастей с комфортной клиентской зоной и станцией техобслуживания с большой ремзоной на 9 подъемников, стенд сход-развала, а также несколько постов диагностики.

Всем покупателям ЕвроАвто в Выборге в течение месяца – скидка 10% на запчасти, товары и услуги автосервиса**. Здесь также действуют федеральные акции и предложения сети.

Адрес нового подразделения франчайзинговой сети СТО: г. Выборг, ул. Данилова, д. 15.

Компания «ЕвроАвто» работает на рынке автозапчастей и сервисного обслуживания автомобилей с 1994 года и сейчас является одной из крупнейших франчайзинговых сетей станций техобслуживания и магазинов запчастей в СЗФО. Компания выстроила уникальную бизнес-модель продажи запчастей из подержанных автомобилей.

*Метако

**Организатор акции: ИП Иванов В.М. ИНН 780432444275 ОГРНИП 308784715900517. Сроки акции с 9.11.2018 по 9.12.2019. Подробности по телефону +7 (800) 333-45-54

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В Выборге состоялось торжественное открытие ЕвроАвто

9 ноября в честь открытия многофункционального центра ЕвроАвто в Выборге компания организовала горожанам и их семьям настоящий праздник: с призами конкурсами, танцами и интересной развлекательной программой
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