В Финляндии выросло число преступлений на почве ненависти. Почти треть из них связаны с физическим насилием

В Финляндии за прошлый год в полицию поступило на 8% больше заявлений о преступлениях на почве ненависти – всего зафиксировано 1165 случаев. Об этом говорится в опубликованном 26 ноября полицейском докладе, сообщает Yle.

В 7 случаях из 10 мотивом стали предубеждения и ненависть к жертве из-за её этнической или национальной принадлежности. В большинстве случаев подозреваемые – финны, а жертвы – жители Суоми иностранного происхождения. В 8% случаев оба были представителями национальных меньшинств.

Преступления на почве ненависти тесно связаны с религией и этнической принадлежностью, говорит исследователь Полицейской академии Йенита Раута: "Я видела много заявлений, согласно которым человека оскорбляли за цвет его лица или религиозные убеждения".

Большая часть заявлений касается словесных угроз, харассмента или оскорблений. В 28% случаев нападки принимали форму физического насилия.