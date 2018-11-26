На Большом проспекте П. С. горит 400 квадратных метров. Есть угроза распространения огня на третий этаж

Площадь возгорания на Большом проспекте, 59, в Петербурге составляет 400 квадратных метров. Есть угроза распространения огня со второго на третий этаж. Об этом «Фонтанке» сообщили в ГУ МЧС по городу.

Численность огнеборцев доведена до 130 человек. На месте работает 28 единиц техники.

«В районе пожара и на близлежащей территории работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, – отметили в пресс-службе ведомства. – Ее специалисты каждые 15 – 20 минут проводят все необходимые замеры воздуха на предмет содержания опасных веществ. Превышения норм предельно допустимой концентрации не выявлено».

Напомним, информация о возгорании магазина одежды Bosko поступила 26 ноября в 15:05. В 15:24 возгоранию присвоен повышенный номер сложности – № 3 (из пяти).

Большой проспект Петроградской стороны перекрыт для движения транспорта почти на всем протяжении.