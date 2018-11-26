Происшествия
На Большом проспекте П. С. горит 400 квадратных метров. Есть угроза распространения огня на третий этаж
Площадь возгорания на Большом проспекте, 59, в Петербурге составляет 400 квадратных метров. Есть угроза распространения огня со второго на третий этаж. Об этом «Фонтанке» сообщили в ГУ МЧС по городу.
Численность огнеборцев доведена до 130 человек. На месте работает 28 единиц техники.
«В районе пожара и на близлежащей территории работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, – отметили в пресс-службе ведомства. – Ее специалисты каждые 15 – 20 минут проводят все необходимые замеры воздуха на предмет содержания опасных веществ. Превышения норм предельно допустимой концентрации не выявлено».
Напомним, информация о возгорании магазина одежды Bosko поступила 26 ноября в 15:05. В 15:24 возгоранию присвоен повышенный номер сложности – № 3 (из пяти).
Большой проспект Петроградской стороны перекрыт для движения транспорта почти на всем протяжении.
Справка:
Доходный дом М. Н. Ставровской в стиле эклектики был построен в 1899 году, архитектор Иван Бургазлиев. Ставровская — родная племянница Ф. М. Достоевского.
В 1930-е годы здесь размещалась школа № 191 им. Макса Гельца. В 1940-х она значилась под № 7, в 1950-х - начале 1970-х - школа № 73. Затем, до 1990-х, дом занимал районный отдел народного образования.
В 2005 - 2006 годах была предпринята капитальная перестройка, изменен фасад, появилась мансарда.