Роскомнадзор хочет оштрафовать Google за отказ чистить поисковые запросы. Суд пройдёт в декабре

Административное производство в отношении компании Google, LLC возбуждено управлением Роскомнадзора по Центральному федеральному округу 26 ноября 2018 года, сообщает официальный сайт службы.

В ведомстве напоминают, что «по российскому законодательству операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на ресурсы с противоправной информацией». Для этого поисковики должны подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов. Однако американская компания этого не сделала до сих пор.

«В результате контрольных мероприятий Роскомнадзор установил, что компания Google, LLC не подключена к федеральной государственной информационной системе», – уточняют в РКН без подробностей и сроков проведения «контрольных мероприятий».

«Нарушение» в Роспотребнадзоре квалифицировали как административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 13.40 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей оператором поисковой системы»). Санкция статьи – штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей.

Рассмотрение дела по существу состоится в декабре 2018 года. Комментариев от компании Google пока не поступало.

О готовности наказать Google в РКН заявляли ещё в конце октября, спустя месяц после вступления в силу закона, который предусматривает штрафы для операторов поисковых систем за выдачу ссылок на сайты из реестра запрещённых.

В начале ноября «Яндекс», Mail.ru и Rambler подписали меморандум по совместной борьбе с пиратством. Призыв Роскомнадзора к Google присоединиться к этой кампании остался без ответа.

26 ноября стало известно, что в Кремле предложили штрафовать иностранные технологические компании за неоднократное неисполнение Закона «Об информации». Размер штрафа составит один процент от годовой выручки в России, но не менее 1,5 миллиона рублей.