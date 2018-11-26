ЖК Stockholm – серебряный призер архитектурного фестиваля «Зодчество’18»

ЖК премиум-класса Stockholm

ЖК премиум-класса Stockholm удостоен «Серебряного диплома» в номинации «Многоквартирные жилые здания» на XXVI Международном архитектурном фестивале «Зодчество». Выставка лучших российских проектов проходила в течение трех дней, с 19 по 21 ноября, в московском ЦВЗ «Манеж».

Фестиваль «Зодчество» организован Союзом архитекторов России при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства строительства и ЖКХ РФ, Правительств Москвы и Московской области. В текущем году в основных номинациях конкурсной программы были представлены более 450 работ. Среди них – проект ЖК премиум-класса Stockholm, разработанный архитектурным бюро «Студия-44» для компании Setl City. Уникальное дизайнерское решение ЖК Stockholm позволило не только обойти конкурентов, но и взять «серебро» престижного конкурса в разделе «Архитектурные произведения 2016-2018. Постройки».

Напомним, Setl City ввела в эксплуатацию ЖК премиум-класса Stockholm в конце прошлого года. Элитный жилой комплекс возведен на берегу Большой Невки, напротив Елагина острова. Он состоит из двух корпусов, которые по форме напоминают подковы, высотой от 5 до 7 этажей. Квартиры в ЖК видовые.

В отделке корпусов использованы качественные дорогие натуральные материалы, для фасадов выбрана светло-песочная цветовая гамма с темно-коричневыми вставками. В жилом комплексе спроектированы квартиры от однокомнатных до пятикомнатных, а также просторные пентхаусы с панорамным остеклением и открытыми террасами. На первых этажах работает зона ресепшн, организована уютная lounge-зона* для встреч и переговоров. Под домом располагается подземная автостоянка, рассчитанная на 320 машин.

Жители ЖК Stockholm могут прогуляться и отдохнуть на уютной набережной возле жилого комплекса, которую укрепила и благоустроила компания Setl City. Весной здесь были оформлены аккуратные газоны и дорожки для прогулок. На набережной и территории ЖК застройщик высадил почти 80 деревьев и более 2,8 тысяч кустарников, в том числе кустовые розы.

Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость».

*гостиная

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК Stockholm – застройщик ООО "Приморский, 46", разрешение на строительство № 78-15037920-2014, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/stockholm/ declarations

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