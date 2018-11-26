Пожару в магазине Bosko на Петроградской стороне присвоили третий ранг сложности. Движение по Большому проспекту перекрыто

Спасатели эвакуируют людей из горящего магазина одежды Bosko на Петроградской стороне в Петербурге. Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти. Об этом рассказали в пресс-службе городского ГУ МЧС 26 ноября.

По данным ведомства, трёхэтажное здание, где произошёл пожар, является нежилым. На первом этаже расположены магазины и салоны, второй и третий этажи – административные. К тушению огня привлекли 19 расчётов и 90 человек личного состава.

Из-за пожара движение транспорта на Большом проспекте П.С. перекрыто от Каменноостровского проспекта до Тучкова моста. Согласно сервису «Яндекс. Пробки», заторы скопились на Большой Пушкарской улице и Каменноостровском проспекте.

Пожар в 59-м доме на Большом проспекте Петроградской стороны произошёл около 15.00. Дым застелил улицы, прохожим приходится закрывать лицо и ускорять шаг, чтобы миновать опасную территорию. В метро запах гари не проник.

По словам очевидцев, пламя идёт из бутика одежды Bosko.

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