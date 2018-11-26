Происшествия
Пожару в магазине Bosko на Петроградской стороне присвоили третий ранг сложности. Движение по Большому проспекту перекрыто
Спасатели эвакуируют людей из горящего магазина одежды Bosko на Петроградской стороне в Петербурге. Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти. Об этом рассказали в пресс-службе городского ГУ МЧС 26 ноября.
По данным ведомства, трёхэтажное здание, где произошёл пожар, является нежилым. На первом этаже расположены магазины и салоны, второй и третий этажи – административные. К тушению огня привлекли 19 расчётов и 90 человек личного состава.
Из-за пожара движение транспорта на Большом проспекте П.С. перекрыто от Каменноостровского проспекта до Тучкова моста. Согласно сервису «Яндекс. Пробки», заторы скопились на Большой Пушкарской улице и Каменноостровском проспекте.
Пожар в 59-м доме на Большом проспекте Петроградской стороны произошёл около 15.00. Дым застелил улицы, прохожим приходится закрывать лицо и ускорять шаг, чтобы миновать опасную территорию. В метро запах гари не проник.
По словам очевидцев, пламя идёт из бутика одежды Bosko.
Компания «Боско» представлена на рынке сотней монобрендовых магазинов одежды и аксессуаров. Ответвление бренда «Боско Спорт» специализируется на производстве мужской, женской и детской одежды, а также обуви и аксессуаров. Марка является поставщиком официальной экипировки олимпийской сборной России.
Справка:
Доходный дом М. Н. Ставровской в стиле эклектика был построен в 1899 году, архитектор Иван Бургазлиев. Ставровская — родная племянница Ф. М. Достоевского.
В 1930-е годы здесь размещалась школа № 191 им. Макса Гельца. В 1940-х она значилась под №7, в 1950-х - начале 1970-х - школа №73. Затем, до 1990-х, дом занимал Районный отдел народного образования.
В 2005-2006 годы была предпринята капитальная перестройка, изменен фасад, появилась мансарда.