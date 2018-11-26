Петроградский район затянуло дымом. Горит магазин Bosco на Большом проспекте

Читатель "Фонтанки" Владимир

Серьезный пожар произошел на Петроградской стороне в Петербурге днём 26 ноября. Несколько расчетов направлены на Большой проспект, где горит бутик Bosko.

О пожаре в магазине одежды «Боско» «Фонтанке» рассказали читатели. По их словам, огонь охватил помещение на втором этаже 59-го дома по Большому проспекту Петроградской стороны.

В городском МЧС рассказали, что вызов поступил в 15.05. Пожарные расчёты прибыли на место.

Судя по кадрам с места происшествия, сильный дым охватил не только Большой проспект, но и Каменноостровский — вплоть до станции метро «Петроградская». Прохожие прикрывают лица и спешат скорее миновать задымленные улицы.