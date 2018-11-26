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Общество
Публикуется на правах рекламы
26.11.2018 15:09
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Стоит ли использовать телевизор вместо монитора

Стоит ли использовать телевизор вместо монитора

Магазин Кей

Использовать телевизор вместо монитора любители компьютерных игр начали уже давно. Правда, еще с десяток лет назад это была не просто прихоть, а вынужденная мера, ведь тогда мониторы под ПК имели небольшую диагональ, а ТВ компенсировали этот недостаток, обеспечивая более глубокое погружение в процесс игры.

Как же дела обстоят сегодня? Проанализируем обе категории устройств со специалистами КЕЙ.

Размеры

Современные телевизоры могут иметь диагональ от 20 до 100+ дюймов. Мониторы также не отстают в этом плане – их размеры практически одинаковы. Единственное, для использования на компьютерном столе мы не рекомендуем брать устройство с диагональю более 35-40 дюймов. 

Кроме того, помните, что мониторы с соотношением сторон 21:9 лучше подходят для работы в режиме разделенного экрана. 

Качество матрицы

Современные мониторы и ТВ, по сути, равносильны в качестве матриц. Для них используются одни и те же технологии. Весь вопрос в цене. Например, монитор с IPS FullHD обойдется дешевле, чем телевизор с аналогичными характеристиками.

Для выдержки баланса между ценой и качеством мы рекомендуем следующее: если вам нужен дисплей до 32 дюймов, то лучше брать монитор, если больше, то телевизор. 

Интерфейсы

Наличие широкого обилия различных портов дает телевизору некоторые преимущества перед монитором. Например, даже в самых бюджетных ТВ есть сразу несколько портов HDMI, дающих возможность одновременно подключиться к нескольких источникам.

Мониторы в этом плане несколько отстают. Дополнительные интерфейсы серьезно сказываются на цене устройства.

Адаптивность

Телевизор более универсален – его можно использовать как для просмотра видео, так и для компьютерных игр или работы с документами. Мониторы с этой точки зрения более ограничены. Чтобы смотреть стандартные телевизионные каналы с такого устройства придется дополнительно покупать ТВ-тюнер.   

Заключение от специалистов КЕЙ

Так стоит ли использовать телевизор вместо монитора? Идеальный вариант – приобретение сразу и монитора под ПК, и отдельного телевизора. Если же такая двойная покупка вас не устраивает, то нужно ориентироваться на сценарий использования устройства. Визуальный контент для вас приоритетнее? Тогда покупайте телевизор. Чаще используете именно функции ПК? Тогда ваш вариант – монитор с диагональю 22-32 дюйма. 

 

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Стоит ли использовать телевизор вместо монитора

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