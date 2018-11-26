Прокуратура Петербурга выступила против незаконных кондиционеров на историческом здании на улице Рубинштейна

Проверка показала, что на фасаде дома купца Шнеера Иоффа без каких-либо разрешений установили допоборудование.

Прокуратура Центрального района после обращения жильцов дома 40/11 на улице Рубинштейна нашла нелегально установленные 5 блоков кондиционеров на объекте культурного наследия регионального значения «Дом купца Ш. З. Иоффе». Об этом 26 ноября сообщается на сайте ведомства.

Многоквартирный дом находится под управлением ООО «Жилкомсервис № 2 Центрального района», который еще в марте выдал предписания владельцам недвижимости с кондиционерами, потребовав предоставить необходимую разрешительную документацию. Однако даже после этого незаконные кондиционеры остались висеть на фасаде.

Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Проверка прокуратуры показала, что Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры не выдавал разрешения на установку дополнительного оборудования на дом купца Иоффа. Также владельцы недвижимости, температуру в которой регулировали незаконные кондиционеры, не удосужились получить согласие жильцов дома. Управляющая компания, как настаивает прокуратура, не взяла под свой контроль исполнение предписаний и не провела проверку.

«Таким образом, необходимые меры по соблюдению требований, установленных законодательством в области сохранения, использования и охраны объектов культурного наследия, а также жилищного законодательства организацией не приняты», – заявили в прокуратуре, которая вынесла представление об устранении нарушений главе ООО «Жилкомсервис № 2 Центрального района». Кроме того, виновные будут привлечены к ответственности, заверили в ведомстве.

Прокуратура взяла под свой контроль устранение нарушений.