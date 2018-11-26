Петербургский завод Hyundai получит льготы для запуска нового проекта. Минпромторг заключит с компанией специнвестконтракт

Межведомственная комиссия по специальным инвестиционным контрактам при Минпромторге РФ одобрила заявку «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус», дочки корейского автоконцерна Hyundai Motor. Как сообщили «Фонтанке» в компании, такое решение было принято по итогам рассмотрения 26 ноября.

Точная дата подписания пока не назначена, но компания ожидает, что оно состоится до конца этого года, уточнила представитель ХММР Мария Мальцева.

Специнвестконтракт (СПИК) — это договор между компанией-инвестором, региональным и/или федеральным правительством, который позволяет бизнесу получать преференции по налогам и госсубсидии в обмен на выполнение определенных обязательств. В случае автопрома СПИКи должны заменить соглашения о промсборке, которые у большинства игроков истекут в 2018 – 2019 годах.

Ранее «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» заявляла о планах создать в Северной столице новый завод по производству моторов. Инвестиции в проект оценивались в 27 млрд рублей. Предполагалось, что предприятие будет в год выпускать по 150 000 двигателей объемом 1,6 литра вместо того, чтобы привозить их из Китая. Строительство должно было начаться осенью 2018 года, но из-за затягивания одобрения СПИКА было отложено на начало 2019-го.

В самой ХММР не комментируют инвестиционные планы до подписания СПИК. По словам главы комитета по промышленной политике и инновациям Петербурга Максима Мейксина, подписание соглашения позволит компании приступить к работе. «Завод строим в тех объемах, которые заявлялись», – сказал он, но от более детального комментария отказался.