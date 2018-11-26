Удальцов хочет отсудить у президента и правительства миллион рублей, которые потеряет из-за пенсионной реформы. Политик советует россиянам поступить так же
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов намерен взыскать с президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева миллион рублей в качестве компенсации морального вреда из-за принятия пенсионной реформы. 26 ноября он подал иск в Тверской суд Москвы. Об этом говорится на официальном сайте оппозиционного движения.
Удальцов также призвал россиян массово подавать аналогичные иски к президенту и правительству.
«Стартует кампания по подаче судебных исков о компенсации морального вреда — в ответ на позорную пенсионную реформу властей. Публикуем образец искового заявления, который можно использовать для подачи в Тверской районный суд Москвы (по месту нахождения ответчиков)», – сообщается в заявлении.
Далее следует ссылка, по которой можно скачать образец, и информация о том, как именно нужно подавать иск.
«Мы считаем, что эта юридическая борьба — очень важное направление, которое имеет перспективы. Безусловно, так как вся эта ситуация носит политический характер, больших иллюзий мы и наши сторонники не питаем. Желательно, чтобы эти иски сейчас подавались массово. Это будет сигналом для нашей властной системы», — сказал политик ресурсу «МБХ медиа».
Оппозиционер отметил, что миллион рублей – это та сумма, которую рядовой россиянин потеряет из-за смещения пенсионного возраста на пять лет.
В случае отказа районного суда Удальцов намерен обратиться в Конституционный суд и Европейский суд по правам человека. Также политик планирует провести «всероссийский референдум».
Справка:
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о старте пенсионной реформы в день открытия чемпионата мира по футболу - 14 июня 2018 года. Представленный правительством законопроект предполагал повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. 19 июня Госдума одобрила законопроект в первом чтении. Пенсионная реформа вызвала резкую критику в обществе и спровоцировала многочисленные акции протеста, а также снизила рейтинг президента РФ Владимира Путина, обещавшего в 2012 году, что, пока он остается главой государства, повышения пенсионного возраста не будет. 29 августа Путин выступил с телеобращением, в котором объявил о некотором смягчении реформы: предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет вместо изначально запланированных 63, на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, для мужчин до 42-х. В своем обращении Путин пообещал «защитить интересы граждан старших возрастов на рынке труда». После этого в законопроект были внесены 200 правок. Глава государства подписал закон о пенсионной реформе 3 октября.