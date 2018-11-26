Удальцов хочет отсудить у президента и правительства миллион рублей, которые потеряет из-за пенсионной реформы. Политик советует россиянам поступить так же

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов намерен взыскать с президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева миллион рублей в качестве компенсации морального вреда из-за принятия пенсионной реформы. 26 ноября он подал иск в Тверской суд Москвы. Об этом говорится на официальном сайте оппозиционного движения.

Удальцов также призвал россиян массово подавать аналогичные иски к президенту и правительству.

«Стартует кампания по подаче судебных исков о компенсации морального вреда — в ответ на позорную пенсионную реформу властей. Публикуем образец искового заявления, который можно использовать для подачи в Тверской районный суд Москвы (по месту нахождения ответчиков)», – сообщается в заявлении.

Далее следует ссылка, по которой можно скачать образец, и информация о том, как именно нужно подавать иск.

«Мы считаем, что эта юридическая борьба — очень важное направление, которое имеет перспективы. Безусловно, так как вся эта ситуация носит политический характер, больших иллюзий мы и наши сторонники не питаем. Желательно, чтобы эти иски сейчас подавались массово. Это будет сигналом для нашей властной системы», — сказал политик ресурсу «МБХ медиа».

Оппозиционер отметил, что миллион рублей – это та сумма, которую рядовой россиянин потеряет из-за смещения пенсионного возраста на пять лет.

В случае отказа районного суда Удальцов намерен обратиться в Конституционный суд и Европейский суд по правам человека. Также политик планирует провести «всероссийский референдум».