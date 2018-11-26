«Опасно раздувать искусственную истерию вокруг Керченского пролива». МИД РФ потребовал созвать Совбез ООН из-за кризиса в Крыму

МИД России заявил решительный протест из-за «грубого нарушения кораблями ВМС Украины правил мирного прохода в территориальном море Российской Федерации». Официальное заявление опубликовано 26 ноября на сайте ведомства.

Россия требует срочного созыва заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации, уточнили в МИДе.

«Россия неоднократно предупреждала киевский режим и его западных покровителей об опасности искусственного раздувания истерии вокруг Азовского моря и Керченского пролива. Очевидна тщательно продуманная и спланированная по месту и форме провокация, нацеленная на разжигание еще одного очага напряженности в этом регионе, создание предлога для наращивания санкций против России», – говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

Дипломаты считают, что украинские власти такми образом отвлекают внимание от внутриполитических проблем. «Подтверждением тому стало намерение Киева ввести в стране военное положение, что в свете предстоящих весной 2019 г. президентских выборов выглядит весьма одиозно», – подчеркнули в МИДе.

Также дипломаты возмутились нападениями украинских радикалов на российские дипломатические представительства — напомним, пострадали консульства в Харькове, Одессе и Киеве. «Требуем от Киева привлечь к ответственности виновных, обеспечить безусловную неприкосновенность Посольства и Генеральных консульств России на Украине в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.», – заявили в российском МИДе.

И предупредили украинскую сторону, что Россия и в дальнейшем будет «жестко пресекать любые посягательства на ее суверенитет и безопасность».