«Опасно раздувать искусственную истерию вокруг Керченского пролива». МИД РФ потребовал созвать Совбез ООН из-за кризиса в Крыму
МИД России заявил решительный протест из-за «грубого нарушения кораблями ВМС Украины правил мирного прохода в территориальном море Российской Федерации». Официальное заявление опубликовано 26 ноября на сайте ведомства.
Россия требует срочного созыва заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации, уточнили в МИДе.
«Россия неоднократно предупреждала киевский режим и его западных покровителей об опасности искусственного раздувания истерии вокруг Азовского моря и Керченского пролива. Очевидна тщательно продуманная и спланированная по месту и форме провокация, нацеленная на разжигание еще одного очага напряженности в этом регионе, создание предлога для наращивания санкций против России», – говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.
Дипломаты считают, что украинские власти такми образом отвлекают внимание от внутриполитических проблем. «Подтверждением тому стало намерение Киева ввести в стране военное положение, что в свете предстоящих весной 2019 г. президентских выборов выглядит весьма одиозно», – подчеркнули в МИДе.
Также дипломаты возмутились нападениями украинских радикалов на российские дипломатические представительства — напомним, пострадали консульства в Харькове, Одессе и Киеве. «Требуем от Киева привлечь к ответственности виновных, обеспечить безусловную неприкосновенность Посольства и Генеральных консульств России на Украине в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.», – заявили в российском МИДе.
И предупредили украинскую сторону, что Россия и в дальнейшем будет «жестко пресекать любые посягательства на ее суверенитет и безопасность».
Справка:
Накануне Федеральная служба безопасности сообщила, что корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились неподалеку от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о троих раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы).
После инцидента президент Украины Петр Порошенко и Совет национальной безопасности и обороны высказались в пользу введения военного положения в стране на 60 суток. Окончательное решение будет принято на заседании Верховной рады сегодня. Европейский союз уже призвал Россию снизить накал вокруг ситуации в Азовском море.
Подробности Керченского кризиса — в материале «Фонтанки».