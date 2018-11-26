Украина возбудила уголовное дело о развязывании «агрессивной войны» в Керченском проливе
Уголовное дело по факту «агрессивных действий» России в Керченском проливе возбудила Служба безопасности Украины. Об этом ведомство сообщило в своём аккаунте в Facebook 26 ноября.
«По факту агрессивных действий Российской Федерации в Керченском проливе следователями Службы безопасности Украины и военной прокуратуры осуществляются неотложные следственные действия в рамках уголовного производства по статье 437 Уголовного кодекса Украины «Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны», зарегистрированного прокуратурой Южного региона», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что украинский президент Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания комиссии Украина – НАТО из-за кризиса в Керченском проливе.
Справка:
Накануне Федеральная служба безопасности сообщила, что корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились неподалеку от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о троих раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы).
После инцидента президент Украины Петр Порошенко и Совет национальной безопасности и обороны высказались в пользу введения военного положения в стране на 60 суток. Окончательное решение будет принято на заседании Верховной рады сегодня. Европейский союз уже призвал Россию снизить накал вокруг ситуации в Азовском море.
Подробности Керченского кризиса — в материале «Фонтанки».