Украина возбудила уголовное дело о развязывании «агрессивной войны» в Керченском проливе

Уголовное дело по факту «агрессивных действий» России в Керченском проливе возбудила Служба безопасности Украины. Об этом ведомство сообщило в своём аккаунте в Facebook 26 ноября.

«По факту агрессивных действий Российской Федерации в Керченском проливе следователями Службы безопасности Украины и военной прокуратуры осуществляются неотложные следственные действия в рамках уголовного производства по статье 437 Уголовного кодекса Украины «Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны», зарегистрированного прокуратурой Южного региона», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что украинский президент Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания комиссии Украина – НАТО из-за кризиса в Керченском проливе.