В Смольном опровергли информацию о повышении цен на проезд в 2019 году

В комитете по тарифам Смольного не подвердили, что правительство Петербурга рассматривает вопрос повышения цен на проезд в общественном транспорте в новом году. Ранее чиновники обещали оставить их неизменными.

Ранее в СМИ повилась информация о том, что 10 декабря в Смольном будет обсуждаться возможность роста цен. При этом ссылались на ответ комитета по тарифам на запрос депутатов «Справедливой России».

«Так вопрос не стоит, – пояснил глава комитета по тарифам Дмитрий Коптин. – Вопрос будет формально рассматриваться, но именно что с предложением сохранить действующие тарифы».

Напомним, в конце октября вопрос о стоимости проезда на 2019 год был задан главе комитета финансов Алексею Корабельникову во время обсуждения законопроекта о трехлетнем бюджете. В Смольном обещали заморозить цены.