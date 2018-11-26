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Бизнес
26.11.2018 14:57
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67% россиян не хотят сейчас брать крупных кредитов. Доверие к банкам снижается

ВЦИОМ определил индекс потребительского доверия в России. Этот показатель говорит о том, насколько благоприятным россияне считают нынешнее время для совершения крупных покупок. В октябре индекс достиг 41 пункта, что выше результатов 2015-2016 годов (32-36 пунктов), но ниже докризисного показателя августа 2013-го (53 пункта). 

Итоги исследования социологи опубликовали 26 ноября. В отчете говорится:  29% россиян оценивают нынешнее время как благоприятное для крупных покупок. Но 51% пока настроены скептически.

Второй показатель, который просчитал ВЦИОМ, – индекс кредитного доверия. Он определяет, насколько благоприятным россияне считают нынешнее время для кредитования. Этот индекс тоже выше, чем год-два назад: 30 пунктов против 22 в октябре 2016-го и 20 в сентябре 2015-го. Тем не менее 67% участников исследования не рассматривают вопрос о получении крупных займов. Обратная точка зрения — у 17% респондентов.

А вот доверие к банкам в последние месяцы снижалось. С января по октябрь доля россиян, считающих вариант вклада на счет лучшим вариантом распоряжения свободными средствами, составляет 42-51% (непосредственно в октябре – 46%). Хотя год-два назад показатели были ниже (39-40%). О том, что лучше забрать деньги из банка, сегодня говорят треть опрошенных (34%).

64% участников опроса заявили о необходимости сократить повседневные расходы. Напротив, быстрее потратить зарплату или пенсию считают нормальным 24%.

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