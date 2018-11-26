«Горэлектротранс» купил у москвичей 10 троллейбусов за 200 млн рублей

ГУП «Горэлектротранс» заключило договор с компанией «Автотехком» на поставку 10 низкопольных троллейбусов. Техника должна быть поставлена не позднее чем 20 декабря 2018 года, госпредприятие заплатит за машины 203 млн рублей. Информация об этом 26 ноября появилась на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, троллейбусы будут в состоянии проехать на автономном ходе, то есть без подключения к сети, не менее 7,5 км. Габариты машин ограничены 13 метрами в длину и 2,5 метрами в ширину. Пассажировместимость при 5 чел/м2 составляет не менее 72 человек, из которых 22 смогут сесть. Салон каждого троллейбуса должен быть оборудован 3 камерами, Wi-Fi-роутерами и USB-зарядками.

На аукционе, в ходе которого «Автотехком» и стал поставщиком троллейбусов, конкуренцию московской фирме составил привычный для «Горэлектротранса» подрядчик, компания «Тролза-Маркет». Однако ее предложение было больше на 1 млн рублей, чем у конкурента. Летом 2017 года ООО «Тролза-Маркет» выиграло аукцион на поставку троллейбусов с увеличенным автономным ходом для Петербурга, уменьшив сумму контракта с 2,078 млрд рублей до 2,046 млрд рублей.

Стоит отметить, что компания «Автотехком» является официальным дилером МАЗ. По заказу комитета по транспорту в 2016 году она уже поставила один троллейбус в Петербург. Кроме того, компания в 2016 году продала 20 единиц электротранспорта в Москву. В списке продукции, которой торгует «Автотехком», из троллейбусов присутствует только 2 модели под брендом «СВАРЗ», который берет свое начало еще в СССР.