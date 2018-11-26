В парламент Петербурга внесли законопроект о губернаторских выборах, который позволит Беглову стать кандидатом не от «Единой России»

Законопроект о выборах губернатора Петербурга внесли в городской парламент. Об этом «Фонтанке» 26 ноября сообщили собеседники в Мариинском дворце.

Как писало ранее наше издание, документ предусматривает отказ от досрочного голосования и введение процедуры «мобильный избиратель». Также вводится возможность участия в выборах губернатора не от партий, а путём самовыдвижения. Для этого будущему кандидату придётся собрать 2 процента подписей жителей города, а после ещё и пройти процедуру муниципального фильтра и собрать 10 процентов подписей депутатов муниципальных советов города.

Ранее секретарь городской «Единой России» Вячеслав Макаров сообщил журналистам, что партия готова поддержать Александра Беглова на выборах губернатора в любом качестве — и как партийного, и как непартийного кандидата.

Сам Беглов ещё официально не заявлял о своём намерении идти на выборы — врио губернатора крайне редко общается с журналистами.

Отметим, до сих пор самовыдвижение на выборах губернатора было предусмотрено только в четырех российских регионах — Москве, Тульской, Омской и Кировской областях. Так, нынешний мэр столицы Сергей Собянин оба раза (в 2013 и 2018 годах) шел на выборы в качестве самовыдвиженца.