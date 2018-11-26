У консульства России в Одессе протестовали. Активисты кидали петарды и наклеили флаг Украины на забор

Вслед за Киевом и Харьковом в Одессе провели акцию протеста около российской дипмиссии. В портовом городе на Черном море пока обошлось без полыхавших машин и поджога на территории консульства.

Около сотни человек 26 ноября собрались на улице Гагаринское Плато, где располагается российское консульство, для того, чтобы выразить несогласие с задержанием в Азовском море украинских моряков. Об этом в эфире сообщил телеканал «112 Украина».

В отличие от Киева и Харькова, акция в Одессе проходила мирно. Лишь несколько человек кидали петарды на территорию диппредставительства РФ. Кроме того, как сообщает новостной сайт UNN, активисты наклеили флаг Украины на забор.

На месте присутствовала полиция.

Накануне Федеральная служба безопасности сообщила, что корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились неподалеку от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о троих раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение госграницы).

После инцидента президент Украины Петр Порошенко и Совет национальной безопасности и обороны высказались в пользу введения военного положения в стране на 60 суток. Окончательное решение будет принято на заседании украинской Рады.