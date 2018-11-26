Комиссия Украина-НАТО проведет чрезвычайное заседание из-за керченского кризиса. Генсек альянса поддержал «территориальную целостность Украины»

Украинский президент Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания комиссии Украина-НАТО из-за кризиса в Керченском проливе. Об этом 26 ноября сообщил в своем аккаунте в Facebook пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко.

«Петр Порошенко проинформировал о грубом акте агрессии России против Украины в Азово-Черноморской акватории и об ответных действиях Украины — в том числе возможном введении военного положения», – пишет Цеголко.

Украинский президент попросил усилить международное давление на Россию «для немедленного освобождения моряков и кораблей».

Генсек НАТО, по информации пресс-службы Порошенко, «выразил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и призвал Россию соблюдать нормы международного права и свободы судоходства в акватории Азовского и Черного морей».