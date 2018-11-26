Комиссия Украина-НАТО проведет чрезвычайное заседание из-за керченского кризиса. Генсек альянса поддержал «территориальную целостность Украины»
Украинский президент Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания комиссии Украина-НАТО из-за кризиса в Керченском проливе. Об этом 26 ноября сообщил в своем аккаунте в Facebook пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко.
«Петр Порошенко проинформировал о грубом акте агрессии России против Украины в Азово-Черноморской акватории и об ответных действиях Украины — в том числе возможном введении военного положения», – пишет Цеголко.
Украинский президент попросил усилить международное давление на Россию «для немедленного освобождения моряков и кораблей».
Генсек НАТО, по информации пресс-службы Порошенко, «выразил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и призвал Россию соблюдать нормы международного права и свободы судоходства в акватории Азовского и Черного морей».
Справка:
Накануне Федеральная служба безопасности сообщила, что корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились неподалеку от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о троих раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы).
После инцидента президент Украины Петр Порошенко и Совет национальной безопасности и обороны высказались в пользу введения военного положения в стране на 60 суток. Окончательное решение будет принято на заседании Верховной рады сегодня. Европейский союз уже призвал Россию снизить накал вокруг ситуации в Азовском море.
Подробности Керченского кризиса — в материале «Фонтанки».