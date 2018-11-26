Перетащить нельзя оставить. Специалисты «Водоканала» раскачали чьё-то «Пежо», чтобы вытолкнуть его с места работ

Специалисты «Водоканала» на руках перетащили брошенное на тротуаре «Пежо», которое мешало проведению работ в Невском районе Петербурга. Видео манипуляций появилось в соцсетях 26 ноября.

Работы проводятся у дома № 2 по Народной улице. На кадрах видно, как шестеро рабочих ресурсной организации пытаются раскачать чёрный автомобиль. Несмотря на то что в их распоряжении было как минимум два трактора, мужчины решили использовать лишь свою силу и крепкое словцо. Употребив половину словаря русского мата, сетуя на то, что водитель оставил свою «ласточку» на передаче, они всё же сумели передвинуть «Пежо» с места предстоящих раскопок.

Как пояснили в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», автомобиль действительно мешал устранению течи. На место были вызваны сотрудники ГИБДД, которые по неназванной причине отказались эвакуировать мешающий работам транспорт, но выдали работникам адрес владельца. Специалисты дошли до его места жительства, но на месте хозяина «Пежо» не нашли. Так как под угрозой отключения водоснабжения оказались два дома, ремонтная бригада «Водоканала» решила своими силами перетащить машину. От помощи трактористов работники решили отказаться, чтобы не повредить чужое имущество.