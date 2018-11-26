Президент Финляндии заявил о необходимости экстренного заседания Совбеза ООН из-за конфликта в Керченском проливе

Экстренное заседание Совбеза ООН в связи с конфликтом России и Украины и независимое международное расследование событий в Керченском проливе необходимо, чтобы избежать эскалации обстановки и восстановить стабильность. Об этом 26 ноября заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.

Руководство Финляндии внимательно следит за развитием ситуации, сообщили в канцелярии президента. По словам Ниинистё, «для снижения напряженности Россия должна обеспечить свободное движение морских судов через Керченский пролив, а также должна отпустить захваченные суда и их экипажи».

«Нестабильность в регионе длится долго, и риск эскалации обстановки высок. Поэтому крайне важно, чтобы международное сообщество незамедлительно отреагировало на происходящее», – говорится в сообщении канцелярии финского президента.

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН состоится сегодня в Нью-Йорке, пишет Yle. По данным источников в дипломатических кругах, его инициировали Россия и Украина.

Ранее генсек Совета Европы заявил, что Азовское море и Керченский пролив – это общие территориальные воды.