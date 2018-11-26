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Финляндия
26.11.2018 14:06
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Президент Финляндии заявил о необходимости экстренного заседания Совбеза ООН из-за конфликта в Керченском проливе

Экстренное заседание Совбеза ООН в связи с конфликтом России и Украины  и независимое международное расследование событий в Керченском проливе необходимо, чтобы избежать эскалации обстановки и восстановить стабильность. Об этом 26 ноября заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.

Руководство Финляндии внимательно следит за развитием ситуации, сообщили в канцелярии президента. По словам Ниинистё, «для снижения напряженности Россия должна обеспечить свободное движение морских судов через Керченский пролив, а также должна отпустить захваченные суда и их экипажи».

«Нестабильность в регионе длится долго, и риск эскалации обстановки высок. Поэтому крайне важно, чтобы международное сообщество незамедлительно отреагировало на происходящее», – говорится в сообщении канцелярии финского президента.

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН состоится сегодня в Нью-Йорке, пишет Yle. По данным источников в дипломатических кругах, его инициировали Россия и Украина.

Ранее генсек Совета Европы заявил, что Азовское море и Керченский пролив – это общие территориальные воды.

Справка:

Накануне Федеральная служба безопасности сообщила, что корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились неподалеку от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о троих раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы).

После инцидента президент Украины Петр Порошенко и Совет национальной безопасности и обороны высказались в пользу введения военного положения в стране на 60 суток. Окончательное решение будет принято на заседании Верховной рады сегодня. Европейский союз уже призвал Россию снизить накал вокруг ситуации в Азовском море.  

Подробности Керченского кризиса — в материале «Фонтанки». 


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