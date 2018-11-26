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26.11.2018 13:42
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Аэрофлот добавляет 16 новых направлений в программу "Деловой проездной"

Аэрофлот добавляет 16 новых направлений в программу "Деловой проездной"

https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank

Аэрофлот включил новые направления в удобный тарифный продукт «Деловой проездной», предназначенный для пассажиров, которые регулярно летают рейсами авиакомпании.

Теперь «Деловой проездной» доступен на следующих маршрутах: Санкт-Петербург – Мурманск – Санкт-Петербург; Москва – Воронеж/Белгород/Саратов/Оренбург/Анапа/Ставрополь/Астрахань/МинеральныеВоды/Мурманск/Махачкала/Нижневартовск/Сургут/Иркутск/Красноярск/Минск-Москва.

«Деловой проездной» представляет собой «единый» билет на несколько полетов «туда и обратно» на выбранном маршруте (от 2 до 8). Стоимость «Делового проездного» зависит от количества приобретаемых полетов «туда и обратно», класса обслуживания и направления. Первый полет бронируется на конкретную дату и рейс, а остальные полеты остаются открытыми с возможностью забронировать их на любой удобный для пассажира рейс (при наличии мест по выбранному тарифу). Осуществить бронирование возможно позвонив в контактный центр ПАО «Аэрофлот», а также обратившись в офис собственной продажи ПАО «Аэрофлот» или в агентство, оформившее «Деловой проездной», не позднее, чем за 1 час до запланированного времени вылета рейса.

Данный тарифный продукт также доступен на следующих рейсах: Москва – Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Волгоград, Нижнекамск, Пермь, Уфа, Краснодар, Сочи, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Омск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Калининград, Архангельск, Санкт-Петербург – Краснодар, Санкт-Петербург – Калининград, Казань – Франкфурт-на-Майне, Санкт-Петербург – Сочи – Санкт-Петербург.

Подробнее ознакомиться с правилами тарифов можно на сайте авиакомпании, а также по круглосуточным телефонам контакт-центра Аэрофлота: +7 495 223 5555, 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов).

Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.11.2018 13:42

Аэрофлот добавляет 16 новых направлений в программу "Деловой проездной"

Аэрофлот включил новые направления в удобный тарифный продукт «Деловой проездной», предназначенный для пассажиров, которые регулярно летают рейсами авиакомпании.
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