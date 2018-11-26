Происшествия
Рэперу Хаски отменили 12 суток ареста. Признавала его виновным и освободила одна и та же судья
Первомайский суд Краснодара освободил из-под административного ареста Дмитрия Кузнецова, известного как рэпер Хаски. Судья Виктория Глущенко отчасти изменила свое мнение об импровизированном концерте музыканта на капоте чужого автомобиля.
Как сообщил 26 ноября адвокат Алексей Аванесян на своей странице в Facebook, судья Виктория Глущенко удовлетворила заявление защитников Хаски и вынесла постановление о прекращении исполнения наказания в виде административного ареста на 12 суток.
«Постановление подлежит немедленному исполнению. Едем в спецприемник за Дмитрием», – добавил адвокат.
Та же Виктория Глущенко 22 ноября признала рэпера виновным в мелком хулиганстве и отправила его в изолятор. Сегодня судья сослалась на «исключительные личные обстоятельства» в деле рэпера. Его арест повлиял бы на гастрольный тур, на который завязано большое количество сторонних лиц — фанаты, организаторы, директоры клубов, пояснил Аванесян в комментарии радиостанции «Говорит Москва». Тур не запрещен, и его срыв приведет к большим потерям.
В последние дни к творчеству Хаски привлечено внимание благодаря правоохранительным органам, которые отменяют его концерты, инициируют скандальные судебные разбирательства и тем самым расширяют аудиторию музыканта.
Справка:
Исполнителя задержали вечером 21 ноября после того, как полиция якобы обесточила клуб, в котором должен был пройти концерт. Сотрудники правоохранительных органов совместно с казаками сняли Хаски с крыши автомобиля, где рэпер исполнял свои треки а капелла. Поклонники пытались помешать этому, но у них ничего не вышло. В соцсетях они называют это «полицейским беспределом». Полиция составила три административных протокола на Кузнецова.