Рэперу Хаски отменили 12 суток ареста. Признавала его виновным и освободила одна и та же судья

Первомайский суд Краснодара освободил из-под административного ареста Дмитрия Кузнецова, известного как рэпер Хаски. Судья Виктория Глущенко отчасти изменила свое мнение об импровизированном концерте музыканта на капоте чужого автомобиля.

Как сообщил 26 ноября адвокат Алексей Аванесян на своей странице в Facebook, судья Виктория Глущенко удовлетворила заявление защитников Хаски и вынесла постановление о прекращении исполнения наказания в виде административного ареста на 12 суток.

«Постановление подлежит немедленному исполнению. Едем в спецприемник за Дмитрием», – добавил адвокат.

Та же Виктория Глущенко 22 ноября признала рэпера виновным в мелком хулиганстве и отправила его в изолятор. Сегодня судья сослалась на «исключительные личные обстоятельства» в деле рэпера. Его арест повлиял бы на гастрольный тур, на который завязано большое количество сторонних лиц — фанаты, организаторы, директоры клубов, пояснил Аванесян в комментарии радиостанции «Говорит Москва». Тур не запрещен, и его срыв приведет к большим потерям.

В последние дни к творчеству Хаски привлечено внимание благодаря правоохранительным органам, которые отменяют его концерты, инициируют скандальные судебные разбирательства и тем самым расширяют аудиторию музыканта.