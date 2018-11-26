18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-1°C
/ Завтра: -2
$ 66.51р
75.57р
16:37 26.11.2018
Расширенный поиск

Финляндия
26.11.2018 14:35
Печать

В Генконсульстве Финляндии рассказали, как успеть получить визу до Нового года

В преддверии зимних каникул петербуржцам, желающим получить финский шенген, лучше поторопиться. В связи с наплывом заявлений срок оформления визы может занять до двух недель. Кроме того, 6 декабря Финляндия отмечает День независимости, поэтому Генконсульство в Петербурге в этот день не работает.

«Число заявлений на визу растёт перед рождественским сезоном. Чтобы точно успеть получить визу до 31 декабря, нужно подавать документы не позднее 11 декабря», – заявили в дипмиссии.

Генеральное консульство Финляндии называет следующие даты выдачи при подаче документов на текущей неделе:

Подача документов

Выдача документов

26.11

 07.12

27.11

10.12

28.11

11.12

29.11

 12.12

30.11

13.12

С начала 2018 года по 21 ноября Генеральное консульство Финляндии приняло 491 тысячу визовых заявлений, что на 7,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. «В 2017 году показатель составил 590 тыс. С учётом 8-процентного падения по итогам нынешнего года мы ожидаем 540 тысяч визовых заявлений», – прокомментировали в дипмиссии.


Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ЖК премиум-класса Stockholm
26.11.2018 15:27

ЖК Stockholm – серебряный призер архитектурного фестиваля «Зодчество’18»

ЖК премиум-класса Stockholm удостоен «Серебряного диплома» в номинации «Многоквартирные жилые здания» на XXVI Международном архитектурном фестивале «Зодчество». Выставка лучших российских проектов проходила в течение трех дней, с 19 по 21 ноября, в московском ЦВЗ «Манеж».
Магазин Кей
26.11.2018 15:09

Стоит ли использовать телевизор вместо монитора

Использовать телевизор вместо монитора любители компьютерных игр начали уже давно. Правда, еще с десяток лет назад это была не просто прихоть, а вынужденная мера, ведь тогда мониторы под ПК имели небольшую диагональ, а ТВ компенсировали этот недостаток, обеспечивая более глубокое погружение в процесс игры
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.11.2018 13:42

Аэрофлот добавляет 16 новых направлений в программу "Деловой проездной"

Аэрофлот включил новые направления в удобный тарифный продукт «Деловой проездной», предназначенный для пассажиров, которые регулярно летают рейсами авиакомпании.
Фото предоставлено компанией «Уральские авиалинии»
26.11.2018 13:20

«Уральские авиалинии» вошли в тройку лучших российских авиакомпаний

Читатели журнала National Geographic Traveler выбрали лучшие авиакомпании: «Уральские авиалинии» уверенно держат бронзу
LEGENDA Intelligent Development
26.11.2018 12:56

Начались продажи квартир в проекте «Московский, 65»

Компания LEGENDA открыла продажи квартир в новом комплексе «Московский, 65» – первом проекте в сегменте LEGENDA Бизнес
Андрей Попов/Depositphotos.com
26.11.2018 12:45

С 2020 года бухотчетность станет преимущественно электронной

Госдумой принят пакет законопроектов, упрощающих с 2020 года порядок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в госорганы.
«Лидер Групп»/ЖК «Аэросити»
26.11.2018 11:44

Квартира недели от ГК «Лидер Групп»

Во времена советского домостроения угловые квартиры пользовались не очень хорошей репутацией. Считалось, что они холоднее, а торцевые стены подвержены образованию плесени.
ПАО «Группа ЛСР»
26.11.2018 11:37

В «Цивилизации» началось строительство школы

«Группа ЛСР» приступила к возведению школы на территории жилого комплекса «Цивилизация», который компания строит в Невском районе Санкт-Петербурга.
Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»
24.11.2018 11:00

Цифровые технологии для полного погружения: арт-шоу в ТРК «Питер Радуга»

В эти новогодние праздники посетителей ТРК «Питер Радуга» ожидает качественно новый уровень впечатлений – высокотехнологичное театрализованное светомузыкальное шоу (0+).
ООО «Терминал-Ресурс»
23.11.2018 20:02

В малоэтажном ЖК «Образцовый квартал 4» запущена система отопления

За короткие сроки с момента начала строительства жилого комплекса компания застройщик «Терминал-Ресурс» приступила к запуску систем водяного напольного отопления. Все три корпуса, входящие в состав ЖК готовы к наступлению холодов
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
23.11.2018 18:55

Нет повода откладывать эквайринг!

Банк «Санкт-Петербург» внедрил новый онлайн-сервис для корпоративных клиентов – дистанционное заключение договоров эквайринга
ЖК «Богатырь 3»
23.11.2018 18:50

Декабрьское повышение цен в ГК «Лидер Групп»

С 1 декабря 2018 года произойдет плановое увеличение стоимости квартир в жилых комплексах компании: «Три кита 2», «Три кита 3», «Богатырь 3»