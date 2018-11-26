В Генконсульстве Финляндии рассказали, как успеть получить визу до Нового года
В преддверии зимних каникул петербуржцам, желающим получить финский шенген, лучше поторопиться. В связи с наплывом заявлений срок оформления визы может занять до двух недель. Кроме того, 6 декабря Финляндия отмечает День независимости, поэтому Генконсульство в Петербурге в этот день не работает.
«Число заявлений на визу растёт перед рождественским сезоном. Чтобы точно успеть получить визу до 31 декабря, нужно подавать документы не позднее 11 декабря», – заявили в дипмиссии.
Генеральное консульство Финляндии называет следующие даты выдачи при подаче документов на текущей неделе:
|Подача документов
|
Выдача документов
|
26.11
|07.12
|
27.11
|
10.12
|
28.11
|
11.12
|
29.11
|12.12
|
30.11
|
13.12
С начала 2018 года по 21 ноября Генеральное консульство Финляндии приняло 491 тысячу визовых заявлений, что на 7,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. «В 2017 году показатель составил 590 тыс. С учётом 8-процентного падения по итогам нынешнего года мы ожидаем 540 тысяч визовых заявлений», – прокомментировали в дипмиссии.
Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.