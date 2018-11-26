Дамский «Рапид» после угона нашли в Петербурге с помощью соцсетей. Помогли зеркала

Тот случай, когда соцсети действительно помогают: угнанную машину в Петербурге нашли через несколько часов.

Как стало известно «Фонтанке», белая «Шкода Рапид» 2017 года выпуска пропала в период с ночи 22 ноября по утро 24 ноября от дома 13 по проспекту Испытателей. В правоохранительные органы поступило соответствующее заявление, однако развернуть поиск полиция не успела.

В тот же день, 24 ноября, машину обнаружил неподалёку, на Аэродромной улице, 32-летний петербуржец. Об угоне он прочитал в популярной группе «ВКонтакте», узнал машину по ярко-розовым зеркалам и связался с собственником.

В самой группе подробности рассказала Анастасия – судя по всему, хозяйка машины: «Спасибо. Автомобиль нашёлся. Позвонили, сказали, где стоит. Автомобиль в идеале. Ничего не испорчено. Стоял в трёх улицах от места угона».