В Северном море катер врезался в военный корабль. Он охранял норвежский фрегат, который ранее столкнулся с танкером

На месте затонувшего после учений НАТО фрегата произошло ЧП с участием корабля, отправленного следить за ситуацией.

Сторожевое судно Olav Tryggvason, которое должно было охранять место крушения фрегата Helge Ingstad, столкнулось с прогулочным катером. Об этом 26 ноября сообщает норвежская вещательная корпорация NRK.

По данным полиции королевства, два пассажира катера в возрасте 51 и 44 лет оказались за бортом, но им оказал своевременную помощь экипаж Olav Tryggvason.

Ранее в этом месте рядом с Бергеном произошло другое столкновение: танкера и одного из пяти современных фрегатов норвежских ВМС. В полиции отметили, что эти два случая не связаны друг с другом.

Напомним, что рано утром 8 ноября Helge Ingstad возвращался с учений НАТО, команда которого сначала отключила систему навигации, а потом не заметила на своем пути греческий танкер. Транспортировщик нефти повреждений не получил, а у Helge Ingstad стоимостью 650 миллионов долларов – пробоина ниже ватерлинии. Все 137 человек экипажа были эвакуированы, семеро получили легкие травмы. Корабль отбуксировали на мелководье. Однако 13 ноября стальные тросы не выдержали, и корабль почти полностью ушел под воду.