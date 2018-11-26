Генсек Совета Европы: Азовское море и Керченский пролив – общие территориальные воды, это регулируется соглашением 2003 года
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд сделал официальное заявление о ситуации в Азовском море и Керченском проливе. Об этом сообщается на сайте международной организации 26 ноября.
Свободное прохождение Керченского пролива гарантируется соглашением между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в Азовском море и Керченском проливе. Оно было подписано в 2003 году и вступило в силу в 2004-м. Согласно документу, Азовское море и Керченский пролив являются общими территориальными водами. Соглашение должно соблюдаться. Крайне важно избегать дальнейшей эскалации в регионе, подчеркнул Ягланд.
Ранее ситуацию с украинскими кораблями прокомментировали Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Оба назвали инцидент «опасной провокацией», устроенной по приказу Петра Порошенко. Глава российского МИДа заявил, что своими действиями Киев нарушил международное право, его действия в проливе были опасными, а маневрирование создавало угрозы для нормального движения судов.
Справка:
Накануне Федеральная служба безопасности сообщила, что корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились неподалеку от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о троих раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы).
После инцидента президент Украины Петр Порошенко и Совет национальной безопасности и обороны высказались в пользу введения военного положения в стране на 60 суток. Окончательное решение будет принято на заседании Верховной рады сегодня. Европейский союз уже призвал Россию снизить накал вокруг ситуации в Азовском море.
Подробности Керченского кризиса — в материале «Фонтанки».