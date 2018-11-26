Генсек Совета Европы: Азовское море и Керченский пролив – общие территориальные воды, это регулируется соглашением 2003 года

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд сделал официальное заявление о ситуации в Азовском море и Керченском проливе. Об этом сообщается на сайте международной организации 26 ноября.

Свободное прохождение Керченского пролива гарантируется соглашением между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в Азовском море и Керченском проливе. Оно было подписано в 2003 году и вступило в силу в 2004-м. Согласно документу, Азовское море и Керченский пролив являются общими территориальными водами. Соглашение должно соблюдаться. Крайне важно избегать дальнейшей эскалации в регионе, подчеркнул Ягланд.

Ранее ситуацию с украинскими кораблями прокомментировали Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Оба назвали инцидент «опасной провокацией», устроенной по приказу Петра Порошенко. Глава российского МИДа заявил, что своими действиями Киев нарушил международное право, его действия в проливе были опасными, а маневрирование создавало угрозы для нормального движения судов.