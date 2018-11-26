На Невском ночной рыцарь вступил в бой с терминалами Сбербанка. Техника получила в табло урной

Наступательную операцию на терминалы Сбербанка осуществил горожанин в центре Петербурга. Вкус победы оказался недолгим. В защиту технологий вступила полиция.

Как стало известно «Фонтанке» 26 ноября, около часу ночи на Невском проспекте появилась неустойчивая фигура. Нетрезвый мужчина в ходе прогулки нескромно рукоприкладствовал, оставляя за собой след из побитых городских аксессуаров. Агрессора заманил свет из отделения Сбербанка в 168 доме на Невском проспекте. Войдя в помещение, горожанин назначил своими противниками два платёжных терминала. Городской рыцарь вооружился урной и вышел на дуэль. После нескольких ударов экраны устройств треснули. Победитель вернулся на улицу, чтобы продолжить свой разрушительный путь. Из банка он ничего забирать не стал.

В пресс-службе финансовой организации подтвердили инцидент и отметили, что полиция задержала злоумышленника.