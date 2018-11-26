«Санкции из-за ситуации в Керченском проливе Россию уже не волнуют». Лавров и Песков назвали случившееся «опасной провокацией» по приказу Порошенко
Инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе – «очень опасная провокация», требующая серьёзного разбирательства. Об этом 26 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Разбирательство Россия инициировала в Совете Безопасности ООН, передаёт слова представителя Кремля газета «Ведомости».
Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что возможные санкции из-за ситуации в Керченском проливе Россию уже не волнуют. Он солидарен с Песковым в том, что украинские военные пошли на провокацию по прямому приказу высшего руководства Украины. Чиновник уверен, что своими действиями Киев нарушил международное право, его действия в проливе были опасными, а маневрирование создавало угрозы для нормального движения судов. Министр иностранных дел добавил, что Россия проводит инспекции судов в Азовском море в полном соответствии с международными договоренностями. Он также заявил: Москва призывает западных спонсоров Киева угомонить тех, кто пытается получить политические очки перед президентскими выборами на Украине. Министр считает, что введение военного положения Киевом может привести к ухудшению обстановки в Донбассе, сообщает ТАСС.
Введение военного положения на Украине может привести к срыву президентских выборов, пишет «Украинская правда» со ссылкой на ЦИК. Однако исключение может быть, если Порошенко выпустит соответствующий указ.
Справка:
Накануне Федеральная служба безопасности сообщила, что корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым, и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились неподалеку от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о троих раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ(незаконное пересечение госграницы).
После инцидента президент Украины Петр Порошенко и Совет национальной безопасности и обороны высказались в пользу введения военного положения в стране на 60 суток. Окончательное решение будет принято на заседании Верховной рады сегодня. Европейский союз уже призвал Россию снизить накал вокруг ситуации в Азовском море.
Подробности Керченского кризиса — в материале «Фонтанки».