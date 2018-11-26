«Санкции из-за ситуации в Керченском проливе Россию уже не волнуют». Лавров и Песков назвали случившееся «опасной провокацией» по приказу Порошенко

Инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе – «очень опасная провокация», требующая серьёзного разбирательства. Об этом 26 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Разбирательство Россия инициировала в Совете Безопасности ООН, передаёт слова представителя Кремля газета «Ведомости».

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что возможные санкции из-за ситуации в Керченском проливе Россию уже не волнуют. Он солидарен с Песковым в том, что украинские военные пошли на провокацию по прямому приказу высшего руководства Украины. Чиновник уверен, что своими действиями Киев нарушил международное право, его действия в проливе были опасными, а маневрирование создавало угрозы для нормального движения судов. Министр иностранных дел добавил, что Россия проводит инспекции судов в Азовском море в полном соответствии с международными договоренностями. Он также заявил: Москва призывает западных спонсоров Киева угомонить тех, кто пытается получить политические очки перед президентскими выборами на Украине. Министр считает, что введение военного положения Киевом может привести к ухудшению обстановки в Донбассе, сообщает ТАСС.

Введение военного положения на Украине может привести к срыву президентских выборов, пишет «Украинская правда» со ссылкой на ЦИК. Однако исключение может быть, если Порошенко выпустит соответствующий указ.