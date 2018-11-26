Выборгская таможня сожгла 1,2 тонны санкционных продуктов. Их пытались ввезти как товары для личного пользования
За месяц сотрудники Выборгской таможни изъяли и уничтожили 1,2 тонны санкционных товаров, сообщила 26 ноября пресс-служба ведомства.
Молочную, мясную и рыбную продукцию из стран ЕС граждане пытались провезти через посты Выборгской таможни под видом товаров для личного пользования.
Так, 31 октября в высокотемпературной печи было сожжено шесть партий продуктов весом 706,7 килограмма, 21 ноября – 21 партия товара весом 585,38 килограмма.
С начала 2018 года по настоящее время уничтожено 96 товарных партий общим весом 5 993 килограмма, из них 5 450 килограммов изъято у физических лиц, перемещавших товар в нарушение таможенного законодательства, что почти в пять раз больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Справка:
Напомним, продуктовое эмбарго на товары из Европейского союза и США Россия ввела в ответ на западные санкции — после воссоединения Крыма с Россией и начала боевых действий в Донбассе. Каждый год действие запретных мер продлевается правительством.
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