Выборгская таможня сожгла 1,2 тонны санкционных продуктов. Их пытались ввезти как товары для личного пользования

За месяц сотрудники Выборгской таможни изъяли и уничтожили 1,2 тонны санкционных товаров, сообщила 26 ноября пресс-служба ведомства.

Молочную, мясную и рыбную продукцию из стран ЕС граждане пытались провезти через посты Выборгской таможни под видом товаров для личного пользования.

Так, 31 октября в высокотемпературной печи было сожжено шесть партий продуктов весом 706,7 килограмма, 21 ноября – 21 партия товара весом 585,38 килограмма.

С начала 2018 года по настоящее время уничтожено 96 товарных партий общим весом 5 993 килограмма, из них 5 450 килограммов изъято у физических лиц, перемещавших товар в нарушение таможенного законодательства, что почти в пять раз больше, чем за аналогичный период 2017 года.