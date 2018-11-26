18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-1°C
/ Завтра: -2
$ 66.51р
75.57р
14:34 26.11.2018
Расширенный поиск

Происшествия
26.11.2018 13:24
Печать

Российское консульство в Харькове закидали файерами. Во дворе дипмисии загорелось дерево

Представители националистических организаций во время пикета против действий России в Азовском море напали на здание российской дипмиссии в Харькове.

Более сотни человек собрались на акцию протеста утром 26 ноября на Максимилиановской улице, где располагается Генконсульство РФ. Протест в связи с конфликтом в районе Керченского пролива привел к тому, что собравшиеся стали кидать файеры на территорию дипмиссии. Об этом 26 ноября на своей странице в «Фейсбуке» сообщает UA: Харків.

Демонстранты, которые решили атаковать здание, скрывали лица. По словам очевидцев, во время нападения загорелось дерево во дворе консульства, которое до приезда спасателей потушили сами дипломаты. Кроме того, люди с символикой ультраправой организации «Национальный корпус» подожгли покрышки. Помимо этого, активисты сожгли флаг России. Примерно в 12 часов по московскому времени демонстранты стали расходиться. Сейчас на Максимилиановской  дежурят пожарные и около ста сотрудников полиции. Видео происшествия опубликовано на YouTube. 

Вечером 25 ноября аналогичная акция протеста состоялась у посольства России в Киеве. Активисты в столице также бросали дымовые шашки на территорию посольства. Во время митинга сгорел автомобиль с дипломатическими номерами.

Справка:

Накануне Федеральная служба безопасности сообщила, что корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились неподалеку от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о троих раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы).

После инцидента президент Украины Петр Порошенко и Совет национальной безопасности и обороны высказались в пользу введения военного положения в стране на 60 суток. Окончательное решение будет принято на заседании украинской Рады.

Из-за чего Украина переходит на военное положение, читайте в материале «Фонтанки» «Керченский кризис».

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.11.2018 13:42

Аэрофлот добавляет 16 новых направлений в программу "Деловой проездной"

Аэрофлот включил новые направления в удобный тарифный продукт «Деловой проездной», предназначенный для пассажиров, которые регулярно летают рейсами авиакомпании.
Фото предоставлено компанией «Уральские авиалинии»
26.11.2018 13:20

«Уральские авиалинии» вошли в тройку лучших российских авиакомпаний

Читатели журнала National Geographic Traveler выбрали лучшие авиакомпании: «Уральские авиалинии» уверенно держат бронзу
LEGENDA Intelligent Development
26.11.2018 12:56

Начались продажи квартир в проекте «Московский, 65»

Компания LEGENDA открыла продажи квартир в новом комплексе «Московский, 65» – первом проекте в сегменте LEGENDA Бизнес
Андрей Попов/Depositphotos.com
26.11.2018 12:45

С 2020 года бухотчетность станет преимущественно электронной

Госдумой принят пакет законопроектов, упрощающих с 2020 года порядок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в госорганы.
«Лидер Групп»/ЖК «Аэросити»
26.11.2018 11:44

Квартира недели от ГК «Лидер Групп»

Во времена советского домостроения угловые квартиры пользовались не очень хорошей репутацией. Считалось, что они холоднее, а торцевые стены подвержены образованию плесени.
ПАО «Группа ЛСР»
26.11.2018 11:37

В «Цивилизации» началось строительство школы

«Группа ЛСР» приступила к возведению школы на территории жилого комплекса «Цивилизация», который компания строит в Невском районе Санкт-Петербурга.
Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»
24.11.2018 11:00

Цифровые технологии для полного погружения: арт-шоу в ТРК «Питер Радуга»

В эти новогодние праздники посетителей ТРК «Питер Радуга» ожидает качественно новый уровень впечатлений – высокотехнологичное театрализованное светомузыкальное шоу (0+).
ООО «Терминал-Ресурс»
23.11.2018 20:02

В малоэтажном ЖК «Образцовый квартал 4» запущена система отопления

За короткие сроки с момента начала строительства жилого комплекса компания застройщик «Терминал-Ресурс» приступила к запуску систем водяного напольного отопления. Все три корпуса, входящие в состав ЖК готовы к наступлению холодов
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
23.11.2018 18:55

Нет повода откладывать эквайринг!

Банк «Санкт-Петербург» внедрил новый онлайн-сервис для корпоративных клиентов – дистанционное заключение договоров эквайринга
ЖК «Богатырь 3»
23.11.2018 18:50

Декабрьское повышение цен в ГК «Лидер Групп»

С 1 декабря 2018 года произойдет плановое увеличение стоимости квартир в жилых комплексах компании: «Три кита 2», «Три кита 3», «Богатырь 3»
INTERSTEP
23.11.2018 15:45

Киберпятница - полезные подарки на Новый год со скидкой 90%

Фирменный интернет-магазин петербургского производителя INTERSTEP объявляет Киберпятницу. Только в пятницу, 23 ноября и два выходных – 24 и 25 ноября - можно купить все, что представлено в ассортименте компании, со скидкой на некоторые товары до 90%*
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
23.11.2018 15:33

Елена Иванникова вошла в топ-25 лучших председателей советов директоров

Ассоциация независимых директоров, Российский союз промышленников и предпринимателей в партнерстве с PwC и Московской Биржей составили рейтинги директоров в сфере корпоративного управления по итогам 2017-2018 корпоративного года