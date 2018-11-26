Российское консульство в Харькове закидали файерами. Во дворе дипмисии загорелось дерево

Представители националистических организаций во время пикета против действий России в Азовском море напали на здание российской дипмиссии в Харькове.

Более сотни человек собрались на акцию протеста утром 26 ноября на Максимилиановской улице, где располагается Генконсульство РФ. Протест в связи с конфликтом в районе Керченского пролива привел к тому, что собравшиеся стали кидать файеры на территорию дипмиссии. Об этом 26 ноября на своей странице в «Фейсбуке» сообщает UA: Харків.

Демонстранты, которые решили атаковать здание, скрывали лица. По словам очевидцев, во время нападения загорелось дерево во дворе консульства, которое до приезда спасателей потушили сами дипломаты. Кроме того, люди с символикой ультраправой организации «Национальный корпус» подожгли покрышки. Помимо этого, активисты сожгли флаг России. Примерно в 12 часов по московскому времени демонстранты стали расходиться. Сейчас на Максимилиановской дежурят пожарные и около ста сотрудников полиции. Видео происшествия опубликовано на YouTube.

Вечером 25 ноября аналогичная акция протеста состоялась у посольства России в Киеве. Активисты в столице также бросали дымовые шашки на территорию посольства. Во время митинга сгорел автомобиль с дипломатическими номерами.