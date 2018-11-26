Происшествия
Российское консульство в Харькове закидали файерами. Во дворе дипмисии загорелось дерево
Представители националистических организаций во время пикета против действий России в Азовском море напали на здание российской дипмиссии в Харькове.
Более сотни человек собрались на акцию протеста утром 26 ноября на Максимилиановской улице, где располагается Генконсульство РФ. Протест в связи с конфликтом в районе Керченского пролива привел к тому, что собравшиеся стали кидать файеры на территорию дипмиссии. Об этом 26 ноября на своей странице в «Фейсбуке» сообщает UA: Харків.
Демонстранты, которые решили атаковать здание, скрывали лица. По словам очевидцев, во время нападения загорелось дерево во дворе консульства, которое до приезда спасателей потушили сами дипломаты. Кроме того, люди с символикой ультраправой организации «Национальный корпус» подожгли покрышки. Помимо этого, активисты сожгли флаг России. Примерно в 12 часов по московскому времени демонстранты стали расходиться. Сейчас на Максимилиановской дежурят пожарные и около ста сотрудников полиции. Видео происшествия опубликовано на YouTube.
Вечером 25 ноября аналогичная акция протеста состоялась у посольства России в Киеве. Активисты в столице также бросали дымовые шашки на территорию посольства. Во время митинга сгорел автомобиль с дипломатическими номерами.
Справка:
Накануне Федеральная служба безопасности сообщила, что корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились неподалеку от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о троих раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы).
После инцидента президент Украины Петр Порошенко и Совет национальной безопасности и обороны высказались в пользу введения военного положения в стране на 60 суток. Окончательное решение будет принято на заседании украинской Рады.
Из-за чего Украина переходит на военное положение, читайте в материале «Фонтанки» «Керченский кризис».