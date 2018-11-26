Жёлтый «Запорожец» тушили у Невского. В Купчино автомобильный пожар со взрывами попал на видео

Два автомобильных пожара тушили в Санкт-Петербурге в понедельник, 26 ноября.

Утром на Казанской улице, у самого перекрёстка с Невским проспектом, сотрудники МЧС спасали жёлтый «Запорожец», выполняющий роль рекламы на колёсах, сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис» и в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Ночью горели машины на Софийской улице, во дворе дома 32/1. Местные жители считают, что причиной стал поджог из-за места парковки, и это происходит не первый раз.

«Вот такое там место. Это фото со второго случая (произошедшего весной). Раньше стояли, никому не мешали. Теперь непонятно, на почве чего вот такое творится. Коляскам вроде не мешают проезжать», – рассказывает в «ДТП и ЧП» Валентин.

Фото: Валентин, vk.com/spb_today

«В тот раз подожгли старую «Ладу», долго там стояла и, видимо, мешала, а вместе с ней сгорел «Гольф», – уточняет Алёнка. – Очень жаль было мужичонку, стоял руками разводил, как в трансе». «Вообще-то на этом месте это уже и не третья [сгоревшая] машина! Там же ещё на несколько лет пораньше поджигали. Явно из точечного дома какой-нибудь Дон Кихот», – предполагает Валерия.

В комментариях отмечают, что момент поджога зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения, и запись должна помочь установить личность злоумышленника.