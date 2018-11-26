«Уральские авиалинии» вошли в тройку лучших российских авиакомпаний

Фото предоставлено компанией «Уральские авиалинии»

Читатели журнала National Geographic Traveler выбрали лучшие авиакомпании: «Уральские авиалинии» уверенно держат бронзу

Второй год подряд авиакомпания «Уральские авиалинии» получает престижную премию National Geographic Traveler. Авиакомпания «Уральские авиалинии» стала обладателем премии National Geographic Traveler Awards 2018, заняв третье место в номинации «Лучшая российская авиакомпания».

Премия организована журналом «National Geographic Traveler». Посетители сайта nat-geo.ru с июня по октябрь отдавали свои голоса в номинациях, связанных с путешествиями и отдыхом. В голосовании приняли участие 268 тысяч пользователей. Восьмая церемония вручения наград Премии National Geographic Awards 2018 состоялась 21 ноября в Москве в восьмой раз.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» – одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года «Уральские авиалинии» перевезли 8 000 474 человека (+23,7% к показателям 2016 года).

Авиакомпания «Уральские авиалинии» многократный лауреат международных и национальных премий, среди которых: Национальная премия «Крылья России», «SafetyLeaders Awards», «Лучшие социальные проекты России», «Loyalty Russia», «National Geographic Traveler Awards», «Время инноваций» и др.

География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 46 авиалайнеров (24 А320, 15 А321 и 7 А319).