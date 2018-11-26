18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-1°C
/ Завтра: -2
$ 66.51р
75.57р
14:34 26.11.2018
Расширенный поиск

Город
Публикуется на правах рекламы
26.11.2018 13:20
Печать

«Уральские авиалинии» вошли в тройку лучших российских авиакомпаний

«Уральские авиалинии» вошли в тройку лучших российских авиакомпаний

Фото предоставлено компанией «Уральские авиалинии»

Читатели журнала National Geographic Traveler выбрали лучшие авиакомпании: «Уральские авиалинии» уверенно держат бронзу

Второй год подряд авиакомпания «Уральские авиалинии» получает престижную премию National Geographic Traveler. Авиакомпания «Уральские авиалинии» стала обладателем премии National Geographic Traveler Awards 2018, заняв третье место в номинации «Лучшая российская авиакомпания».

Премия организована журналом «National Geographic Traveler». Посетители сайта nat-geo.ru с июня по октябрь отдавали свои голоса в номинациях, связанных с путешествиями и отдыхом. В голосовании приняли участие 268 тысяч пользователей. Восьмая церемония вручения наград Премии National Geographic Awards 2018 состоялась 21 ноября в Москве в восьмой раз.

 

Авиакомпания «Уральские авиалинии» – одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года «Уральские авиалинии» перевезли 8 000 474 человека (+23,7% к показателям 2016 года).

Авиакомпания «Уральские авиалинии» многократный лауреат международных и национальных премий, среди которых: Национальная премия «Крылья России», «SafetyLeaders Awards», «Лучшие социальные проекты России», «Loyalty Russia», «National Geographic Traveler Awards», «Время инноваций» и др.

География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 46 авиалайнеров (24 А320, 15 А321 и 7 А319).

 

 

Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.11.2018 13:42

Аэрофлот добавляет 16 новых направлений в программу "Деловой проездной"

Аэрофлот включил новые направления в удобный тарифный продукт «Деловой проездной», предназначенный для пассажиров, которые регулярно летают рейсами авиакомпании.
Фото предоставлено компанией «Уральские авиалинии»
26.11.2018 13:20

«Уральские авиалинии» вошли в тройку лучших российских авиакомпаний

Читатели журнала National Geographic Traveler выбрали лучшие авиакомпании: «Уральские авиалинии» уверенно держат бронзу
LEGENDA Intelligent Development
26.11.2018 12:56

Начались продажи квартир в проекте «Московский, 65»

Компания LEGENDA открыла продажи квартир в новом комплексе «Московский, 65» – первом проекте в сегменте LEGENDA Бизнес
Андрей Попов/Depositphotos.com
26.11.2018 12:45

С 2020 года бухотчетность станет преимущественно электронной

Госдумой принят пакет законопроектов, упрощающих с 2020 года порядок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в госорганы.
«Лидер Групп»/ЖК «Аэросити»
26.11.2018 11:44

Квартира недели от ГК «Лидер Групп»

Во времена советского домостроения угловые квартиры пользовались не очень хорошей репутацией. Считалось, что они холоднее, а торцевые стены подвержены образованию плесени.
ПАО «Группа ЛСР»
26.11.2018 11:37

В «Цивилизации» началось строительство школы

«Группа ЛСР» приступила к возведению школы на территории жилого комплекса «Цивилизация», который компания строит в Невском районе Санкт-Петербурга.
Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»
24.11.2018 11:00

Цифровые технологии для полного погружения: арт-шоу в ТРК «Питер Радуга»

В эти новогодние праздники посетителей ТРК «Питер Радуга» ожидает качественно новый уровень впечатлений – высокотехнологичное театрализованное светомузыкальное шоу (0+).
ООО «Терминал-Ресурс»
23.11.2018 20:02

В малоэтажном ЖК «Образцовый квартал 4» запущена система отопления

За короткие сроки с момента начала строительства жилого комплекса компания застройщик «Терминал-Ресурс» приступила к запуску систем водяного напольного отопления. Все три корпуса, входящие в состав ЖК готовы к наступлению холодов
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
23.11.2018 18:55

Нет повода откладывать эквайринг!

Банк «Санкт-Петербург» внедрил новый онлайн-сервис для корпоративных клиентов – дистанционное заключение договоров эквайринга
ЖК «Богатырь 3»
23.11.2018 18:50

Декабрьское повышение цен в ГК «Лидер Групп»

С 1 декабря 2018 года произойдет плановое увеличение стоимости квартир в жилых комплексах компании: «Три кита 2», «Три кита 3», «Богатырь 3»
INTERSTEP
23.11.2018 15:45

Киберпятница - полезные подарки на Новый год со скидкой 90%

Фирменный интернет-магазин петербургского производителя INTERSTEP объявляет Киберпятницу. Только в пятницу, 23 ноября и два выходных – 24 и 25 ноября - можно купить все, что представлено в ассортименте компании, со скидкой на некоторые товары до 90%*
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
23.11.2018 15:33

Елена Иванникова вошла в топ-25 лучших председателей советов директоров

Ассоциация независимых директоров, Российский союз промышленников и предпринимателей в партнерстве с PwC и Московской Биржей составили рейтинги директоров в сфере корпоративного управления по итогам 2017-2018 корпоративного года