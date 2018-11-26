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Строительство
Публикуется на правах рекламы
26.11.2018 12:56
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Начались продажи квартир в проекте «Московский, 65»

Начались продажи квартир в проекте «Московский, 65»

LEGENDA Intelligent Development

Компания LEGENDA открыла продажи квартир в новом комплексе «Московский, 65» – первом проекте в сегменте LEGENDA Бизнес.

«МОСКОВСКИЙ, 65» – проект, с которым девелопер выходит в новый для себя сегмент бизнес-класса. Как LEGENDA Smart* – саббренд LEGENDA – в свое время стал новым взглядом на привычный «комфорт-класс», так и LEGENDA Business** будет авторским переосмыслением сегмента бизнес, представленного сейчас на рынке.

«Московский, 65»  объединяет 4 корпуса с переменной этажностью до 8 этажей. Проект отличает уникальная квартирография с беспрецедентным для рынка разнообразием авторских планировок: 80 типов планировочных решений на 411 квартир, а это означает, что каждая 5 квартира в проекте уникальна и неповторима. Специально для первого объекта LEGENDA Business девелопер разработал 5 коллекций: primary, classic, advanced, special, exclusive*** – в градации от планировок с базовым функционалом до редких экземпляров, обладающих уникальным набором функциональных и эстетических свойств. Впервые в проекте LEGENDA представит двухуровневые квартиры, квартиры с двойным светом, мансардными и круизными окнами, а также квартиры с фасадными галереями.

В «Московском, 65» будут запроектированы отдельные кладовые – 262 помещения, которые расположатся на техническом этаже. Для автомобилей жителей предусмотрен теплый подземный паркинг на 570 машиномест. 

Средняя цена за квадратный метр на старте продаж составляет около 200 тысяч рублей, доступны квартиры в бюджетах от 7,7 млн. руб. в коллекции primary до 33,8 млн. руб. в коллекции exclusive.

Благоустройство внутренней территории будет выполнено по собственным высоким стандартам застройщика. Помимо двух закрытых дворов в проекте появится центральная аллея, которая расположится между группами корпусов, а также прогулочная пешеходная зона, которая пройдет по периметру комплекса. На первом этаже жилых корпусов разместятся торговые галереи, выходящие на пешеходный променад и аллею. Также в одном из корпусов появится встроенный детский сад на 110 мест. 

Строительство нового проекта уже началось.  Окончание строительства -  конец 2021 года. 

*умный

**бизнес

***основной, классический, продвинутый, специальный, эксклюзивный

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development

«Московский, 65» – застройщик OOO "ДИНАМИКА", проектная декларация на сайте https://moskovsky65.legenda-dom.ru

 

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