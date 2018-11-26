Facebook и Instagram начали блокировать для российских пользователей посты по решению суда

«Порочащие» посты для российских пользователей начали закрывать по решению суда Facebook и Instagram. Первой заметной ласточкой стали публикации о казахстанском банкире Кенесе Ракишеве (БТА-банк). Соцсети сами сделали их недоступными, подчиняясь решению Тушинского районного суда Москвы.

Об этом 26 ноября сообщает «Коммерсантъ». Речь идет о поправках в законодательство, подписанных в апреле 2018 года президентом Владимиром Путиным. За отказ удалить информацию соцсетям грозит до 50 млн рублей штрафа.

Через полгода принятия поправок, в октябре, Тушинский суд Москвы частично удовлетворил иск банкира Кенеса Ракишева к 40 интернет-площадкам, включая Facebook, Instagram, «Компромат.Ру» и LiveInternet. Он признал порочащей информацию о бизнесмене, опубликованную на этих ресурсах, и постановил блокировать отдельные страницы с этими данными. Facebook и Instagram сами закрыли спорные посты. На страницах публикаций в ФБ указано: «Контент в стране Россия недоступен». Пользователям из других стран публикации по-прежнему доступны.

Порочащей Кенес Ракишев назвал информацию, в которой его обвиняли в отношениях с несовершеннолетними, доведении до самоубийства и укрывательстве преступлений. Размещали ее с аккаунта от имени бывшего владельца БТА-банка Мухтара Аблязова. Таким образом тот пытается очернить имя нового хозяина кредитного учреждения, уверен истец.

Опрошенные газетой юристы уверены, что число судебных дел по апрельским поправкам будет расти. В основном правом на блокировку будут пользоваться люди, у которых есть деньги на юристов. Однако судебный контроль за сайтами для платной публикации негативных материалов эксперты считают не «самым эффективным» механизмом, потому что процессы длятся месяцами, а все это время статьи остаются доступны для широкого круга пользователей.