С 2020 года бухотчетность станет преимущественно электронной

Андрей Попов/Depositphotos.com

Госдумой принят пакет законопроектов, упрощающих с 2020 года порядок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в госорганы.

По общему правилу обязательный экземпляр годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вместе с аудиторским заключением о ней нужно будет представлять в налоговый орган по месту нахождения экономического субъекта. В органы статистики бухотчетность больше сдавать не потребуется.

ФНС России будет формировать и вести государственный информационный ресурс бухотчетности и обеспечивать доступ к нему для иных госорганов и заинтересованных лиц, в том числе для органов статистики.

Предусматривается1 полный переход на представление бухотчетности в электронной форме. ФНС России утвердит форматы ее представления (включая аудиторское заключение) в виде электронных документов, порядок их представления, а также правила пользования госинформресурсом.

Соответствующие поправки2 вносятся и в Налоговый кодекс. Предполагается, что через Интернет надо будет сдавать бухотчетность уже за 2019 год. Исключение – субъекты малого предпринимательства, которые за следующий год смогут отчитаться как в электронном виде, так и на бумаге.

1 С текстом законопроекта № 497452-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О бухгалтерском учете" и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.

2 С текстом законопроекта № 497382-7 "О внесении изменений в статью 23 части первой Налогового кодекса Российской Федерации" и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.

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