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Спорт
26.11.2018 12:50
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Футбольные клубы России ушли в убыток почти на 2 млрд рублей

Российский футбол показывает многомиллиардные убытки на протяжении двух лет подряд. Как сообщает 26 ноября РБК со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой компании PwC, клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) ушли в минус на 1,7 млрд рублей.

Общий доход команд РПЛ в 2017 году составил 56,8 млрд рублей, расходы — 58,5 млрд. За последние шесть лет это пятый раз, когда отечественные клубы показывают убыток. Лишь в  2016 году удалось добиться положительного баланса, чистой прибыли в 3,2 млрд рублей (доход 63,3 млрд, расходы 60,1 млрд).

Аналитики  PwC объясняют дефицит 2017 года сокращением дотаций от владельцев и региональных властей, а также отрицательным трансферным балансом.  Доходы от продажи футболистов составили 122 млн евро, а расходы на покупки — 184 млн евро.

Из немногочисленных плюсов – рост коммерческих доходов. Поступления от спонсоров и прочие коммерческие поступления в 2017 году выросли до 29,5 млрд руб. по сравнению с 27,8 млрд годом ранее. Доходы от продажи билетов и матчевых мероприятий увеличились с 3 млрд до 4,4 млрд руб.

Ранее «Фонтанка» писала, что футбольный клуб «Зенит» по итогам 2017-го показал отрицательный баланс впервые за три года. Убыток составил «минус 231,4 млн рублей» при выручке в 9,7 млрд.

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