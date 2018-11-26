Европейский союз призвал Россию «немедленно снизить накал вокруг ситуации» в Азовском море

Европейский союз призвал Россию «немедленно снизить накал вокруг ситуации» в Азовском море. Дипломаты 26 ноября выступили с обращением к сторонам конфликта в районе Керченского пролива, призвав их опираться на международное право для выхода из кризиса.

«Мы ожидаем, что Россия восстановит свободу прохода в Керченском проливе, а также призываем все стороны действовать с предельной сдержанностью, чтобы немедленно снизить накал вокруг ситуации», – говорится в опубликованном заявлении Европейского союза за подписью представителя дипломатической службы Майи Косьянчич.

ЕС считает, что «нестабильность и напряженность» в регионе будут нарастать, если стороны не прибегнут к нормам международного сотрудничества. При этом дипломаты настаивают на том, что Крымский мост был построен без согласия Украины, которую российская сторона якобы должна была поставить в известность. «Это вместе с милитаризацией Азовского моря привело к усилению контроля за движением военно-морского флота в проливе. Европейский союз ожидает, что Россия прекратит проверки».

Кроме того, министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила о возможном заседании комитета по политическим вопросам и безопасности ЕС, которое может состояться 26 ноября.