Европейский союз призвал Россию «немедленно снизить накал вокруг ситуации» в Азовском море
Европейский союз призвал Россию «немедленно снизить накал вокруг ситуации» в Азовском море. Дипломаты 26 ноября выступили с обращением к сторонам конфликта в районе Керченского пролива, призвав их опираться на международное право для выхода из кризиса.
«Мы ожидаем, что Россия восстановит свободу прохода в Керченском проливе, а также призываем все стороны действовать с предельной сдержанностью, чтобы немедленно снизить накал вокруг ситуации», – говорится в опубликованном заявлении Европейского союза за подписью представителя дипломатической службы Майи Косьянчич.
ЕС считает, что «нестабильность и напряженность» в регионе будут нарастать, если стороны не прибегнут к нормам международного сотрудничества. При этом дипломаты настаивают на том, что Крымский мост был построен без согласия Украины, которую российская сторона якобы должна была поставить в известность. «Это вместе с милитаризацией Азовского моря привело к усилению контроля за движением военно-морского флота в проливе. Европейский союз ожидает, что Россия прекратит проверки».
Кроме того, министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила о возможном заседании комитета по политическим вопросам и безопасности ЕС, которое может состояться 26 ноября.
Справка:
Накануне Федеральная служба безопасности сообщила, что корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились неподалеку от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о троих раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы).
После инцидента президент Украины Петр Порошенко и Совет национальной безопасности и обороны высказались в пользу введения военного положения в стране на 60 суток. Окончательное решение будет принято на заседании украинской Рады.
Из-за чего Украина переходит на военное положение, читайте в материале «Фонтанки» «Керченский кризис».