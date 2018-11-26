Вербовщик ИГИЛ получил в Петербурге семь лет. ФСБ не могла его отыскать, пока не произошел теракт в метро

В Петербурге за вербовку джихадистов приговорен Атабек Рустамов, задержанный сразу после теракта в метро в апреле 2017 года. За поиск адептов «Исламского государства» (организация запрещена и признана террористической в РФ) в мессенджере Whatsapp он отправился в колонию на семь лет.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 26 ноября, дело Рустамова в выездном заседании рассмотрел Московский окружной военный суд.

Как следует из приговора, приверженец радикальных идей ислама пропагандировал идеи «мирового джихада» с ноября 2015 года, создав в мессенджере группу «Ахли сунна вал жамоьа» и включив в нее по меньшей мере пять человек.

«В группе Рустамовым велась идеологическая обработка ее участников, выражающаяся в вовлечении в террористическую деятельность посредством убеждений в религиозном единстве мусульман, правильности деятельности организации «Исламское государство», признанной террористической и запрещенной в России, необходимости совершения насильственных действий в отношении лиц иного вероисповедания, совершения террористических актов и участия в незаконных вооруженных формированиях», – уточняет пресс-служба.

Рустамов вину не признал. За содействие террористической деятельности (статья 205.1 УК) он получил семь лет общего режима.

Обвиняемого задержали через полтора года после создания группы в Whatsapp — 4 апреля 2017 года, то есть непосредственно после теракта в метро Петербурга. Участники группы были приговорены к штрафам.