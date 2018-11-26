Петербургская «Перчатка Брайля» интересует Японию. Разработчиков уникального устройства приглашают в город стартапов

Сергей Нколаев /"Фонтанка.ру"/

Петербуржец Фёдор Беломоев изобрёл устройство, которое позволяет слепоглухим людям максимально полноценно общаться со зрячими и слышащими. Вместе с командой единомышленников он уже три года ведёт разработки и исследования. Сейчас «Перчаткой Брайля» заинтересовались в Европе, за океаном, а японцы пригласили разработчиков в город стартапов Фукуоку, чтобы довести устройство до ума и выпустить его на рынок. Не исключено, что России придётся закупать для наших слепоглухих то, что было изобретено здесь.

«Перчатка Брайля» – это устройство, которое позволяет слепоглухим людям полноценно общаться, вести диалог со зрячеслышащими – так они нас называют, – поясняет разработчик Фёдор Беломоев. – Вы подходите к любому слепоглухому человеку, у которого надето на руку это устройство, говорите фразу, а программа распознает вашу речь и передает ее тактильными сигналами вашему собеседнику на кончики пальцев по принципу шрифта Брайля. Для того, чтобы вам ответить, слепоглухому достаточно касаться кончиками пальцев своей ладони в перчатке – программа распознает сигналы и синтезирует в речь».

Надо добавить, что программа распознает 36 языков, то есть работает и как переводчик.

Идея создания перчатки принадлежит петербуржцу Фёдору Беломоеву, который выбрал для себя путь социально значимой работы. Как-то в интернете он прочитал о жизни слепоглухих людей, о том, как им сложно общаться, о том, что помогает им в этом дисплей Брайля, но стоит он три тысячи долларов и далеко не во всех населённых пунктах нашей необъятной есть это устройство, а там, где есть, иногда приходиться записываться в очередь, чтобы пользоваться им. Это заставило задуматься молодого человека о возможности создания удобной и доступной в финансовом плане альтернативы. Из разных вариантов он остановился на форме перчатки и приложении к ней. Это было в 2015 году.

Для реализации проекта были необходимы были специалисты. Команду удалось собрать достаточно быстро. Уже через несколько месяцев была готова рабочая модель. С ней Фёдор отправился в Москву в Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение». Там оценили устройство, предложили принять участие в выставке «Открытые инновации», где перчатка успешно себя показала, и частично помогли с финансированием. А в начале 2016 года СМИ наперебой рассказывали об уникальной петербургской разработке – «Перчатке Брайля», которая значительно облегчит жизнь слепоглухих людей, а её стоимость не будет превышать 15 тысяч рублей.

Однако, как признаётся Фёдор Беломоев, продвигать в России социальные проекты крайне сложно как с финансовой точки зрения, так и с организационной. Деньги собираются через краудфаундинг, вкладываются собственные средства. Правда, как отмечает Фёдор, есть российские компании, которые оказывают поддержку проекту. Но в целом этого недостаточно. А о проблеме слепоглухих людей мало что известно, поэтому разработчикам приходилось напрямую обращаться в профильные фонды, чтобы показать перчатку, протестировать.

Разработки и исследования идут уже три года. Сейчас петербургской перчаткой активно интересуются за рубежом. Фёдор с командой уже побывали в Праге, Вильнюсе, Хельсинки. Проект привлек внимание компании Bosch, где инженеры пообещали консультационную поддержку на следующих этапах проекта. В конце декабря разработчики отправятся в США и Канаду.

Живой интерес перчатка вызвала в Японии. Осенью Фёдор представил разработку на Waraku Summit в Фукуоке – японском городе стартапов. «Перчатка Брайля» стал лучшим проектом. Изобретателю не просто пожали руку, вручили грамоту и успокоились. Фёдора и команду ждут там в 2019 году. Рассматривается ни много ни мало – открытие офиса в Фукуоке, чтобы перчатку «довести до ума».

Несмотря на заманчивые предложения, сам Фёдор не собирается навсегда уезжать. Но если для завершения работы над изобретением будут созданы лучшие условия за рубежом, то там разработчики и продолжат трудиться. Кроме того, ряд технических моментов действительно лучше сделать в высокотехнологичной стране. Но если так, то уникальная разработка появится не на российском рынке, и закупать столь удобные устройства для слепоглухих людей придётся за рубежом.

Точной даты старта проекта разработчики назвать не могут. Для этого ещё многое необходимо сделать. Но команда смотрит в будущее с оптимизмом и надеется, что их «Перчатка Брайля» всё-таки увидит свет где бы то ни было и будет выполнять свою главную функцию – помогать людям.

Стоит отметить, что Фёдор Беломоев с единомышленниками не зацикливаются на одной перчатке. Сейчас они вместе с белорусскими коллегами работают над устройством, которое заменит дисплей Брайля. Это будет планшет, который сможет передавать тактильно не только текст, но и изображения. Первые прототипы должны появиться уже в марте. Параллельно идёт работа над приложением для слепых людей, чтобы они могли общаться в популярных мессенджерах и не только между собой, но и со зрячими людьми.

Ещё команда работает над облегчением жизни людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Причем пытаются решить эту задачу таким образом, чтобы задействовать те части тела человека, которые не потеряли способность к движению.

А ещё Фёдор придумал способ сбора с поверхности воды разливов нефти, гораздо удобнее и экономичнее существующего. Весной собирается продемонстрировать в Петербурге – на Фонтанке.

Галина Артеменко, «Фонтанка.ру»