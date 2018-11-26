Областные дороги чистят от снега, городские – от мусора. Погодный рекорд зафиксирован в Рощино

Дорожники Санкт-Петербурга и Ленинградской области готовятся к небольшому похолоданию. В области дороги уже чистят от снега, в городе – в основном от мусора.

Как сообщает 26 ноября пресс-служба петербургского комитета по благоустройству, за прошлую неделю, с 19 по 25 ноября, с улиц города было вывезено более 2,6 тысячи тонн смёта и 383 тонны мусора. Сегодня днём работают 450 единиц спецтехники и 887 работников ручного труда.

В области к утру понедельника, 26 ноября, от снега и наледи была очищена тысяча километров региональных трасс. По данным пресс-службы областного дорожного комитета, использованы 32 тонны соли и почти три тысячи кубометров песко-соляной смеси, опасные участки дорог обработаны противогололёдной смесью. На линии работают 300 единиц спецтехники.

Наиболее сильные осадки прошли в Волховском, Лодейнопольском, Сланцевском и Тихвинском районах. Температурный рекорд – минус 7 градусов по Цельсию – зафиксирован в окрестностях посёлка Рощино Выборгского района.

По прогнозу синоптиков, всю неделю в Ленинградской области будет устойчивая отрицательная температура – до минус 8 градусов. Снег ожидается в среду и четверг. Распоряжением дорожного комитета все подрядные организации, обслуживающие областные трассы, перешли на усиленный режим работы.

Дорожники принимают обращения автомобилистов по телефонам:

дежурная служба комитета по благоустройству Санкт-Петербурга – (812) 314-60-13;

диспетчерская служба «Ленавтодора» – (812) 251-42-84.



Напомним, накануне снегопад был и в Петербурге. Хотя на дорогах местами образовалась гололедица, дня жестянщика не случилось. Утром в понедельник, 26 ноября, улицы Петербурга были загружены даже меньше обычного – 6 баллов по шкале «Яндекса», что на 1 балл меньше нормы.

Крупнейшими пробками стали: