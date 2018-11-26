Областные дороги чистят от снега, городские – от мусора. Погодный рекорд зафиксирован в Рощино
Дорожники Санкт-Петербурга и Ленинградской области готовятся к небольшому похолоданию. В области дороги уже чистят от снега, в городе – в основном от мусора.
Как сообщает 26 ноября пресс-служба петербургского комитета по благоустройству, за прошлую неделю, с 19 по 25 ноября, с улиц города было вывезено более 2,6 тысячи тонн смёта и 383 тонны мусора. Сегодня днём работают 450 единиц спецтехники и 887 работников ручного труда.
В области к утру понедельника, 26 ноября, от снега и наледи была очищена тысяча километров региональных трасс. По данным пресс-службы областного дорожного комитета, использованы 32 тонны соли и почти три тысячи кубометров песко-соляной смеси, опасные участки дорог обработаны противогололёдной смесью. На линии работают 300 единиц спецтехники.
Наиболее сильные осадки прошли в Волховском, Лодейнопольском, Сланцевском и Тихвинском районах. Температурный рекорд – минус 7 градусов по Цельсию – зафиксирован в окрестностях посёлка Рощино Выборгского района.
По прогнозу синоптиков, всю неделю в Ленинградской области будет устойчивая отрицательная температура – до минус 8 градусов. Снег ожидается в среду и четверг. Распоряжением дорожного комитета все подрядные организации, обслуживающие областные трассы, перешли на усиленный режим работы.
Дорожники принимают обращения автомобилистов по телефонам:
- дежурная служба комитета по благоустройству Санкт-Петербурга – (812) 314-60-13;
- диспетчерская служба «Ленавтодора» – (812) 251-42-84.
Напомним, накануне снегопад был и в Петербурге. Хотя на дорогах местами образовалась гололедица, дня жестянщика не случилось. Утром в понедельник, 26 ноября, улицы Петербурга были загружены даже меньше обычного – 6 баллов по шкале «Яндекса», что на 1 балл меньше нормы.
Крупнейшими пробками стали:
- 9:58, внешняя сторона КАД, 7,3 км, от Колтушского шоссе до Шафировского проспекта. Пробка продержалась 2 часа 40 минут.
- 8:21, Колтушское шоссе, проспект Косыгина, 5,5 км, от КАД до Заневского проспекта. Пробка продержалась 2 часа 10 минут.
- 8:45, проспект Культуры, Тихорецкий проспект, Политехническая улица, 5,3 км, от Суздальского проспекта до улицы Курчатова. Пробка продержалась 1 час 20 минут.
- 9:58, внутренняя сторона КАД, 4,8 км, от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 2 часа 10 минут.
- 9:07, Витебский проспект, 4,8 км, от проспекта Славы до Воздухоплавательной улицы. Пробка продержалась 2 часа.